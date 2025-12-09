Відстрочка для догляду - коли наявність інших родичів не має значення

Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, які мають офіційну інвалідність. Юристи пояснили, у якій ситуації наявність інших родичів не може вплинути на процес оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Догляд за батьком, у якого є ще діти

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої частина громадян має право на отримання відстрочки.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її чоловік оформити відстрочку для догляду за батьком, який має інвалідність другої групи.

Жінка уточнила, що чоловік має ще сестру, але у тієї також офіційно визначено третю групу інвалідності.

"Так, чоловік має право на відстрочку, оскільки донька з інвалідністю не вважається такою невійськовозобов'язаною особою, яка повинна утримувати свого непрацездатного батька", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Це, за словами юриста, прямо передбачено пунктом 13 частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що робити військовозобов’язаному

Айвазян пояснив, що має у такій ситуації зробити військовозобов’язаний громадянин.

"Все, що залишилось — це зібрати підтверджувальні документи та подати заяву на відстрочку через ЦНАП", — наголосив адвокат.

Подача заяви на відстрочку саме через ЦНАП не є обов’язковою, можна подати цю заяву і у територіальному центрі комплектування.

