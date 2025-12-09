Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка для догляду за батьками — коли сестра не впливає

Відстрочка для догляду за батьками — коли сестра не впливає

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:00
Відстрочка для догляду - коли наявність інших родичів не має значення
Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, які мають офіційну інвалідність. Юристи пояснили, у якій ситуації наявність інших родичів не може вплинути на процес оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Догляд за батьком, у якого є ще діти

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої частина громадян має право на отримання відстрочки.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її чоловік оформити відстрочку для догляду за батьком, який має інвалідність другої групи.

Жінка уточнила, що чоловік має ще сестру, але у тієї також офіційно визначено третю групу інвалідності.

"Так, чоловік має право на відстрочку, оскільки донька з інвалідністю не вважається такою невійськовозобов'язаною особою, яка повинна утримувати свого непрацездатного батька", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Це, за словами юриста, прямо передбачено пунктом 13 частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що робити військовозобов’язаному

Айвазян пояснив, що має у такій ситуації зробити військовозобов’язаний громадянин.

"Все, що залишилось — це зібрати підтверджувальні документи та подати заяву на відстрочку через ЦНАП", — наголосив адвокат.

Подача заяви на відстрочку саме через ЦНАП не є обов’язковою, можна подати цю заяву і у територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законі.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надасть ТЦК відстрочку на підставі інвалідності 3 групи у дружини військовозобов’язаного.

родина відстрочка військовозобов'язані батьки догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації