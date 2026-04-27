Отсрочка для ухода: забронированный брат не является препятствием

Гражданин оформляет отсрочку. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Это возможно, в частности, в случае, когда кто-то из его родителей имеет инвалидность первой группы. Если у родителей есть другой ребенок, который забронирован на работе, это не помешает и даже улучшит позицию лица, которое оформляет отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка для ухода

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после объявления военного положения и продолжается до сих пор.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно, чтобы гражданин имел законное основание для оформления отсрочки.

Одним из оснований для получения отсрочки от призыва является уход за близким родственником. Но в этом случае гражданин должен не только доказать, что его родственник нуждается в постоянном уходе, но и выполнить несколько других важных условий.

Бронирование брата не влияет

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации. Мужчина поинтересовался, сможет ли он реализовать это право в тех обстоятельствах, которые сложились.

Гражданин пояснил, что его отец имеет инвалидность первой группы. Кроме того, у матери также установлена инвалидность, но третьей группы. А еще у мужчины есть родной брат, который на работе оформил бронирование от призыва.

Юристы объяснили, что в такой ситуации право на отсрочку может быть реализовано. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если брат забронирован на предприятии, то Вы имеете 100%-ное право на отсрочку на основании содержания отца. Наличие матери с инвалидностью и военнообязанного брата Вам отнюдь не мешает ее оформить через ЦНАП. Наоборот, это даже улучшает Вашу позицию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, продлят ли гражданину отсрочку для ухода автоматически.

Отсрочка от мобилизации на основании осуществления постоянного ухода за близким родственником должна продолжаться в автоматическом режиме. Если же этого не произошло, у гражданина есть два пути решения этой проблемы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, является ли основанием для отсрочки уход за родителями жены.

Военнообязанный гражданин, осуществляющий уход за родителями жены, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.