Відстрочка для догляду: заброньований брат не є перешкодою

Громадянин оформлює відстрочку.

Військовозобов’язаний громадянин має право отримати відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Це можливо, зокрема, у випадку, коли хтось із його батьків має інвалідність першої групи. Якщо у батьків є інша дитина, яка заброньована на роботі, це не завадить і навіть покращить позицію особи, яка оформлює відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочка для догляду

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року після оголошення воєнного стану і триває досі.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно, аби громадянин мав законну підставу для оформлення відстрочки.

Однією із підстав для отримання відстрочки від призову є догляд за близьким родичем. Але у цьому випадку громадянин має не тільки довести, що його родич потребує постійного догляду, а й виконати кілька інших важливих умов.

Читайте також:

Бронювання брата не впливає

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації. Чоловік поцікавився, чи зможе він реалізувати це право у тих обставинах, які склалися.

Громадянин пояснив, що його батько має інвалідність першої групи. Крім того, у матері також встановлена інвалідність, але третьої групи. А ще у чоловіка є рідний брат, який на роботі оформив бронювання від призову.

Юристи пояснили, що у такій ситуації право на відстрочку може бути реалізоване. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо брат заброньований на підприємстві, то Ви маєте 100%-ве право на відстрочку на підставі утримання батька. Наявність матері з інвалідністю та військовозобов'язаного брата Вам аж ніяк не заважає її оформити через ЦНАП. Навпаки, це навіть покращує Вашу позицію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи продовжать громадянину відстрочку для догляду автоматично.

Відстрочка від мобілізації на підставі здійснення постійного догляду за близьким родичем має продовжуватися у автоматичному режимі. Якщо ж цього не сталося, у громадянина є два шляхи вирішення цієї проблеми.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є підставою для відстрочки догляд за батьками дружини.

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.