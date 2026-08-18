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Главная Мобилизация Отсрочка до конца мобилизационного периода: какой срок действия

Отсрочка до конца мобилизационного периода: какой срок действия

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 20:00
Как действует отсрочка до конца мобилизационного периода
ВОД в приложении Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Некоторым военнообязанным не нужно каждый раз заново оформлять отсрочку от мобилизации, ведь система в большинстве случаев обновляет данные самостоятельно. Иногда сроки действия отсрочек привязаны непосредственно к продолжительности мобилизационных периодов, которые утверждает президент.

Разъяснение предоставило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Что означает отсрочка до завершения мобилизации и какой срок

Ведомство подчеркивает, что большинство ранее оформленных отсрочек от мобилизации продлевается полностью в автоматическом режиме. Проверить свой текущий статус и убедиться в его действительности можно в любой момент через мобильное приложение Резерв+.

Когда пользователь видит в цифровом документе «Резерв+» отметку о действии отсрочки «до завершения мобилизации», это свидетельствует о её актуальности в течение всего утверждённого на данный момент мобилизационного периода.

Под мобилизационным периодом подразумевается законодательно установленный промежуток времени, на который в стране вводится или продлевается всеобщая мобилизация.

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В соответствии с действующим законодательством такой срок устанавливается указом Президента Украины, после чего он обязательно должен быть утвержден Верховной Радой. Обычно мобилизационный период продлевают на 90 дней, и именно с такой периодичностью система автоматически пересчитывает и обновляет сроки действия отсрочек для граждан.

Новини.LIVE писали, что освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам для ухода за бабушкой, когда у нее есть дети, требует строгого документального подтверждения. Преклонный возраст родственницы сам по себе не является основанием, поскольку для оформления освобождения необходимо пройти специальные медицинские комиссии.

Также недавно у парламентариев появилась инициатива расширить перечень оснований для получения отсрочки от призыва. Новые нормы предлагают распространить отсрочку на родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка в Украине из-за длительного пребывания матери за границей.

Если отсрочка в связи с исчезновением без вести отца или родного брата не была оформлена своевременно, ТЦК имеют законное право мобилизовать гражданина. Впрочем, после зачисления в учебный центр военнообязанный получает статус военнослужащего, что меняет процесс обжалования мобилизации.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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