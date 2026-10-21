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Главная Мобилизация Отсрочка до завершения мобилизации: когда перестанет действовать

Отсрочка до завершения мобилизации: когда перестанет действовать

Ua ru
21 октября 2026 04:45
Когда утратит силу отсрочка со сроком действия «до завершения мобилизации» unn.ua
Информация из реестра "Оберіг". Фото иллюстративное: unn.ua

В приложении "Резерв+" в графе о сроке действия отсрочки может быть указано "до завершения мобилизации". Это не означает, что военнообязанный при жизни не будет подлежать призыву. Военное положение и мобилизация действуют до 30 октября — именно до этой даты будет оставаться в силе отсрочка "до завершения мобилизации".

Об этом со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко сообщает Новини.LIVE.

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Адвокат пояснила, що означає відстрочка "до завершення мобілізації"
Скриншот сообщения t.me/advocat_tarasenko_daria

Как действовать, если в "Резерв+" есть отметка о действии отсрочки "до завершения мобилизации"

Юрист советует военнообязанным сформировать расширенную выписку и проверить, какая дата в ней указана. Если отсрочка должна действовать дольше, чем до 30 октября, нужно проконтролировать, чтобы после "завершения мобилизации" ее автоматически продлили. Также этот вопрос можно решить, обратившись в ЦПАУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал Asap Advokat сообщал, что полицейские могут задержать даже тех, у кого есть отсрочка. Во время проверки правоохранители могут увидеть в своих базах активный розыск. Такое происходит из-за сбоя в синхронизации государственных реестров.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юристов портала Asap Advokat писал, что военнообязанные не всегда получают автоматическое продление отсрочки. Из-за сбоя в базах данных статус может исчезнуть. В таком случае стоит обратиться в ЦПАУ.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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