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Головна Мобілізація Відстрочка до завершення мобілізації: коли припинить діяти

Відстрочка до завершення мобілізації: коли припинить діяти

Ua ru
21 жовтня 2026 04:45
Коли стане недійсною відстрочка зі строком дії "до завершення мобілізацїі" unn.ua
Інформація з реєстру "Оберіг". Фото ілюстративне: unn.ua

У застосунку "Резерв+" у графі про строк дії відстрочки може зазначатися "до завершення мобілізації". Це не означає, що військовозобов'язаний прижиттєво не підлягатиме призову. Військовий стан і мобілізація діють до 30 жовтня — саме до цієї дати залишатиметься чинною відстрочка "до завершення мобілізації".

Про це з посиланням на адвоката Дар'ю Тарасенко повідомляє Новини.LIVE.

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Адвокат пояснила, що означає відстрочка "до завершення мобілізації"
Скриншот повідомлення t.me/advocat_tarasenko_daria

Як діяти, якщо в "Резерв+" є відмітка про дію відстрочки "до завершення мобілізації"

Правознавиця радить військовозобов'язаним сформувати розширений витяг і переглянути, яка дата зазначається в ньому. Якщо відстрочка має діяти довше ніж до 30 жовтня, треба проконтролювати, щоб після "завершення мобілізації" її автоматично продовжили. Також можна вирішити це питання, звернувшись до ЦНАПу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал Asap Advokat повідомляв, що поліцейські можуть затримати навіть тих, хто має відстрочку. Під час перевірки правоохоронці можуть побачити у своїх базах активний розшук. Таке стається через збій між державними реєстрами.

Також Новини.LIVE з посиланням на юристів порталу Asap Advokat писав, що військовозобов'язані не завжди отримують автоматичне продовження відстрочки. Через збій у резервах статус може зникнути. У такому разі варто звернутися до ЦНАПу.

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мобілізація відстрочка військовозобов'язані адвокат Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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