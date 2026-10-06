В чем разница между отсрочкой и призывом: разъяснение Министерства обороны Украины

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Хотя и бронирование, и отсрочка в равной степени гарантируют временное освобождение от мобилизации, процедура их оформления и право на получение кардинально различаются. Отсрочку военнообязанные получают самостоятельно, а бронированием на срок до 12 месяцев занимаются исключительно руководители критически важных предприятий с целью сохранения ценных кадров.

Чем бронирование отличается от отсрочки, объяснили в Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как предоставляется отсрочка и на каких основаниях

Отсрочка является исключительно личным правом человека. Ее предоставление регулируется статьей 23 Закона № 3543-XII и основывается на индивидуальных жизненных обстоятельствах. Среди таких причин могут быть дневная форма обучения, состояние здоровья или семейные обстоятельства, в частности воспитание трёх или более детей.

Оформлением этого статуса военнообязанный должен заниматься лично, поскольку ответственность за реализацию этого права лежит именно на нем. Сделать это проще всего через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или подать онлайн-заявку в приложении «Резерв+» для доступных там категорий.

Такая защита от призывадействует ровно столько, сколько существуют основания для её получения. При этом более 90% отсрочек в настоящее время продлеваются автоматически, то есть без очередей, подачи новых заявлений и сбора справок. Этот процесс охватывает как онлайн-обращения в "Резерв+", так и те, которые оформлялись через ЦНАП.

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Система самостоятельно проверяет данные в государственных реестрах по 22 категориям, после чего обновляет информацию в электронном военно-учетном документе пользователя. Если же реестры не могут подтвердить данные и они требуют личного обновления, человеку необходимо обратиться в любой ЦНАП.

В каком случае можно оформить бронирование

В свою очередь, отсрочку предоставляют работнику того предприятия, которое является критически важным для функционирования государства. Это позволяет сохранять кадровый потенциал в стратегических отраслях. Механизм строго регламентируется статьёй 25 Закона № 3543-XII и Постановлением Кабинета Министров Украины № 76. В отличие от классической отсрочки, гражданин не имеет права самостоятельно подавать запрос на собственную отсрочку.

Инициатива полностью принадлежит работодателю. Руководители организаций, предприятий или учреждений либо уполномоченные ими лица оформляют защиту от призыва через портал "Дія".

Получить такие преференции могут только те структуры, которые официально признаны критически важными для экономики или обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Этот статус привязан исключительно к конкретному месту работы и должности, а его максимальная продолжительность для работников ограничена 12 месяцами. Как только этот срок истекает, компания вынуждена проходить всю процедуру заново. Кроме того, работодатель имеет право самостоятельно отменить бронирование работника в любой момент. Точно так же государство может аннулировать статус "критически важного" у предприятия, что автоматически приведет к аннулированию всех бронирований работников.

Новини.LIVE писали, что украинским работодателям придется внимательнее следить за военным учетом своих работников, ведь за ошибки в документации предусмотрены серьезные штрафы от 34 до почти 60 тысяч гривен. Отвечать гривной придется директорам компаний или руководителям кадровых отделов.

Между тем мужчинам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе, отменили обязательные визиты в ТЦК. С 11 сентября государственный реестр "Оберег" автоматически исключает таких граждан из учета. Обновленный статус мгновенно появляется в электронном кабинете "Резерв+". При этом система самостоятельно аннулирует их предыдущие бронирования или отсрочки, поскольку эти люди окончательно теряют статус военнообязанных и больше не нуждаются в юридической защите от призыва.