Відмінність бронювання від відстрочки: пояснення Міноборони України

Черга у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Хоча бронювання та відстрочка однаково гарантують тимчасове звільнення від мобілізації, їх процес оформлення та право отримання кардинально різні. Відстрочку військовозобов'язані отримують самостійно, а бронюванням на строк до 12 місяців займаються виключно керівники критичних підприємств задля збереження цінних кадрів.

Чим бронювання відрізняється від відстрочки пояснили в Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Як надають відстрочку та на яких підставах

Відстрочка є виключно персональним правом людини. Її надання регулюється статтею 23 Закону №3543-XII і базується на індивідуальних життєвих обставинах. Серед таких причин може бути денна форма здобуття освіти, стан здоров'я чи сімейні обставини, зокрема утримання трьох або більше дітей.

Оформленням цього статусу військовозобов'язаний мусить займатися особисто, оскільки відповідальність за реалізацію цього права лежить саме на ньому. Зробити це найпростіше через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж подати онлайн-заявку в застосунку "Резерв+" для доступних там категорій.

Діє такий захист від призову рівно стільки, скільки існують підстави для його отримання. При цьому понад 90% відстрочок наразі пролонгуються автоматично, тобто без черг, подачі нових заяв і збору довідок. Цей процес охоплює як онлайн-звернення у "Резерв+", так і ті, що оформлювалися через ЦНАП.

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Система сама перевіряє дані в державних реєстрах за 22 категоріями, після чого оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі користувача. Якщо ж реєстри не можуть підтвердити дані і вони потребують особистого оновлення, людині необхідно звернутися до будь-якого ЦНАПу.

У якому випадку можна оформити бронювання

Натомість бронювання надають працівнику того підприємства, яке є критично важливим для функціонування держави. Це дозволяє зберігати кадровий потенціал у стратегічних галузях. Механізм суворо регламентується статтею 25 Закону №3543-XII та Постановою Кабінету Міністрів України №76. На відміну від класичної відстрочки, громадянин не наділений правом самостійно подавати запит на власне бронювання.

Ініціатива цілком і повністю належить роботодавцю. Керівники організацій, підприємств чи установ або уповноважені ними особи оформлюють захист від призову засобами порталу "Дія".

Отримати такі преференції можуть лише ті структури, які офіційно визнані критично важливими для економіки або забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Цей статус прив'язаний виключно до конкретного місця роботи й посади, а його максимальна тривалість для працівників обмежена 12 місяцями. Щойно цей термін спливає, компанія змушена проходити всю процедуру повторно. Окрім того, роботодавець має право скасувати самостійно працівнику бронювання в будь-який момент. І так само держава може анулювати підприємству статус критичного, що призведе автоматично до ануляції усіх бронювань працівників.

Новини.LIVE писали, що українським роботодавцям доведеться уважніше стежити за військовим обліком своїх працівників, адже за помилки в документації передбачені серйозні штрафи від 34 до майже 60 тисяч гривень. Відповідати гривнею доведеться директорам компаній або керівникам відділів кадрів.

Тим часом чоловікам, які досягли граничного віку перебування в запасі, скасували обов'язкові візити до ТЦК. Від 11 вересня державний реєстр "Оберіг" автоматично викреслює таких громадян з обліку. Оновлений статус миттєво з'являється в електронному кабінеті "Резерв+". Водночас система самостійно анулює їхні попередні бронювання чи відстрочки, оскільки ці люди остаточно втрачають статус військовозобов'язаних і більше не потребують юридичного захисту від призову.