Мужчины общаются с работниками ТЦК и СП. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Украине существуют два разных способа легально отсрочить мобилизацию — это отсрочка и бронирование. Если первая касается личных обстоятельств человека, например состояния здоровья или наличия детей, то бронь дают исключительно через работу на критически важном предприятии. Путать их не стоит, ведь правила оформления существенно отличаются, как и сроки действия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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По каким основаниям дают отсрочку от мобилизации

Освобождение от службы по семейным, образовательным или медицинским обстоятельствам — это личное право военнообязанного. Но даже если у человека действительно есть основание на отсрочку, то государство не предоставляет его автоматически "с нуля", потому что человек должен сам инициировать процесс.

Все основания для этого четко прописаны в 23 статье профильного закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К ним относятся дневная учеба, уход за родными, содержание трех или более детей и другие социальные факторы.

Сейчас подать документы стало проще, ведь ТЦК и СП больше не принимают бумажные заявления от граждан.

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Вместо этого работают два пути:

онлайн через приложение "Резерв+" (функция доступна для тех категорий, которые туда уже интегрированы);

офлайн через любой удобный ЦНАП.

Какой срок действия в отсрочке

Действует такой статус ровно столько, сколько существуют сами обстоятельства. При этом более 90% отсрочок сейчас продолжаются автоматически без очередей и излишних справок. Система сама подтягивает данные из государственных регистров и обновляет электронный документ. В настоящее время такое автопродолжение работает для 22 категорий. Идти в ЦНАП с новым заявлением нужно только тогда, когда ваша ситуация требует ручного обновления данных.

В каких случаях дают бронирование от мобилизации

Бронирование – это практически тоже разновидность отсрочки, но предоставляют его по-другому. Здесь не играет роли, сколько у вас детей, есть ли больные родственники или проблемы со здоровьем.

Основное то, являются ли ваши профессиональные навыки критически важными для функционирования экономики или обеспечения ВС в условиях войны. Регулируют этот процесс 25 статья того же закона и постановление Кабмина №76.

Работник не может прийти и попросить бронь для себя. Это делает исключительно работодатель — руководитель предприятия или учреждения, официально признанного критически важным. Оформляют списки работников дистанционно через функционал портала "Дія".

Максимальный срок действия брони составляет 12 месяцев. Когда этот год проходит, компания должна подавать документы на работников заново. Иногда бронирование может быть аннулировано быстрее, в частности, если работник был уволен или предприятие потеряет статус критического.

Новини.LIVE информировали, что для того, чтобы предприятия не останавливали работу, пока министерства обновляют документы под новые правила бронирования, Кабмин ввел для них переходный период. Компаниям, чей статус критически важных истекает в ноябре или декабре 2026-го, его автоматически продлили до 1 февраля 2027 года вместе с действующими отсрочками для всех работников.

В то же время военнообязанные, которые теряют основание для отсрочки из-за смерти родственника, за которым ухаживали, не рискуют сразу оказаться в розыске или получить штраф. Сам по себе конец отсрочки нарушением не считается, поэтому никакие автоматические санкции или жесткие сроки после изменения семейных обстоятельств закон не устанавливает.