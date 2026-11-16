Чоловіки спілкуються з працівником ТЦК та СП. Фото: Львівський ОТЦК та СП

В Україні існують два різні способи легально відтермінувати мобілізацію — це відстрочка та бронювання. Якщо перша стосується особистих обставин людини, наприклад, стану здоров'я чи наявності дітей, то бронь дають виключно через роботу на критично важливому підприємстві. Плутати їх не варто, адже правила оформлення суттєво відрізняються, як і терміни дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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За яких підстав дають відстрочку від мобілізації

Звільнення від служби через сімейні, освітні чи медичні обставини — це особисте право військовозобов'язаного. Та навіть якщо у людини справді є підстава на відстрочку, то держава не надає її автоматично "з нуля", бо людина має сама ініціювати процес.

Усі підстави для цього чітко прописані у 23-й статті профільного закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". До них належать денне навчання, догляд за рідними, утримання трьох чи більше дітей та інші соціальні фактори.

Зараз подати документи стало значно простіше, адже ТЦК та СП більше не приймають паперові заяви від громадян.

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Замість цього працюють два шляхи:

онлайн через застосунок "Резерв+" (функція доступна для тих категорій, яких туди вже інтегрували);

офлайн через будь-який зручний ЦНАП.

Який термін дії у відстрочки

Діє такий статус рівно стільки, скільки існують самі обставини. При цьому понад 90% відстрочок зараз продовжуються автоматично без черг і зайвих довідок. Система сама підтягує дані з державних реєстрів та оновлює електронний документ. Наразі таке автопродовження працює для 22 категорій. Йти до ЦНАПу з новою заявою треба лише тоді, коли ваша ситуація потребує ручного оновлення даних.

В яких випадках дають бронювання від мобілізації

Бронювання — це фактично теж різновид відстрочки, але надають його по-іншому. Тут не грає ролі, скільки у вас дітей, чи є хворі родичі або проблеми зі здоров'ям.

Основним є те, чи є ваші професійні навички критично важливими для функціонування економіки чи забезпечення ЗСУ в умовах війни. Регулюють цей процес 25-та стаття того ж закону та постанова Кабміну №76.

Працівник не може прийти і попросити бронь для себе. Це робить виключно роботодавець — керівник підприємства чи установи, яка офіційно визнана критично важливою. Оформлюють списки працівників дистанційно, через функціонал порталу "Дія".

Максимальний термін дії броні становить 12 місяців. Коли цей рік минає, компанія мусить подавати документи на працівників наново. Інколи бронювання може анулюватися швидше, зокрема, якщо працівника звільнили або підприємство втратить статус критичного.

Новини.LIVE інформували, що для того аби підприємства не зупиняли роботу, поки міністерства оновлюють документи під нові правила бронювання, Кабмін ввів для них перехідний період. Компаніям, чий статус критично важливих спливає в листопаді або грудні 2026-го, його автоматично подовжили до 1 лютого 2027 року разом із чинними відстрочками для всіх працівників.

Водночас військовозобов'язані, які втрачають підставу для відстрочки через смерть родича, за яким доглядали, не ризикують одразу опинитися в розшуку чи отримати штраф. Сам по собі кінець відстрочки порушенням не вважається, тож жодних автоматичних санкцій чи жорстких строків після зміни сімейних обставин закон не встановлює.