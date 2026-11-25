Уход за мужчиной в кресле колесном. Фото илюстративное: advancecareagency.com.au

Законодательство не запрещает официально работать людям, которые помогают тем, кто нуждается в постоянном уходе. Наличие официальной работы не означает, что гражданин перестал ухаживать за больным.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Кирда, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/konsultatsii_viiskovi

Можно ли совмещать постоянный уход с официальной работой

Правовед привел пример из решения, которое вынес Хмельницкий окружной административный суд. Мужчина постоянно ухаживал за матерью, поэтому имел отсрочку. Когда он официально устроился на работу, освобождение от призыва отменили, а самого военнообязанного мобилизовали. Судья пришел к выводу, что действия ТЦК были незаконными. Решение о призыве и приказ о зачислении в воинскую часть отменили.

"Действующее законодательство не содержит прямого запрета на совмещение трудовой деятельности с постоянным уходом за родственником. Сам факт того, что человек официально работает, еще не означает, что он прекратил осуществлять уход", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

В то же время он добавил, что каждая ситуация индивидуальна, а факт ухода должен быть подтвержденным.

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