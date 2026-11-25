Догляд за чоловіком на кріслі колісному. Фото ілюстративне: advancecareagency.com.au

Законодавство не забороняє офіційно працювати людям, які допомагають тим, хто потребує постійного догляду. Наявність офіційної роботи не означає, що громадянин припив доглядати хворого.

Про це повідомив адвокат В'ячеслав Кирда, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення t.me/konsultatsii_viiskovi

Чи можна поєднувати постійний догляд з офіційною роботу

Правознавець навів приклад із рішення, яке ухвалив Хмельницький окружний адміністивний суд. Чоловік постійно доглядав за матір'ю, тому мав відстрочку. Коли він офіційно влаштувався на роботу, звільнення від призову скасували, а самого військовозобов'язаного мобілізували. Суддя дійшов висновку, що дії ТЦК були незаконними. Рішення про призов і наказ про зарахування до військової частини скасували.

"Чинне законодавство не містить прямої заборони поєднувати трудову діяльність із постійний доглядом за родичем. Сам факт того, що людина офіційно працює, ще не означає, що вона припинила здійснювати догляд", — наголосив В'ячеслав Кирда.

Водночас він додав, що кожна ситуація індивідуальна, а факт догляд має бути підтвердженим.

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