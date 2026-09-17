Обязательно ли студенту с отсрочкой проходить ВЛК: нормы 2026 года

Прохождение ВЛК и предупреждение о нарушении учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

Студенты с отсрочкой, получившие электронное направление на военно-медицинскую комиссию в "Резерв+", не могут просто так его проигнорировать. Юристы предупреждают, что за неявку к врачам предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен и розыск со стороны Нацполиции, что позволяет принудительно доставить нарушителя в ближайший ТЦК.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Что будет за игнорирование направления на ВЛК при наличии отсрочки

Оформленная отсрочка от призыва на время учебы не является защитой от штрафов, если военнообязанный получил направление на медицинское обследование. По словам юриста Владислава Дерия, не имеет никакого значения, каким именно образом поступил вызов, в частности, в виде традиционной бумажной повестки или посредством формирования запроса в электронном приложении "Резерв+".

Гражданин обязан посетить врачей, иначе его действия будут квалифицированы по статье 210-1 КоАП. Эта норма предусматривает базовое финансовое наказание в размере 17 тысяч гривен. Впрочем, законодательство оставляет нарушителям шанс вдвое уменьшить сумму взыскания. Если человек официально признает свою вину, штраф может составить 8500 гривен.

Розыск Нацполиции и принудительная доставка

Но штраф — лишь первый этап наказания за пропуск медкомиссии. Информация о гражданине, игнорирующем требование пройти ВЛК, автоматически передается правоохранительным органам, после чего его данные вносятся в базы Национальной полиции.

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В профиле приложения "Резерв+" мгновенно появляется статус о нахождении в розыске. Это означает, что при проверке документов на улице сотрудники полиции, патрулирующие в составе совместных групп оповещения, имеют законное право применить административное задержание. После этого лицо принудительно доставят в ближайший отдел ТЦК и СП.

Как снять статус нарушителя и избежать наказания

Нахождение в розыске продлится до тех пор, пока военкомат не снимет соответствующую отметку из электронного реестра и не направит полиции уведомление об отсутствии оснований для задержания.

Это возможно после уплаты выписанного штрафа или в случае автоматического закрытия дела, если лицо находилось в статусе разыскиваемого в течение трех месяцев.

В то же время закон предусматривает ряд уважительных причин, позволяющих легально избежать ответственности за неявку. К ним относятся длительные воздушные тревоги, огромные очереди у кабинетов или физическое отсутствие необходимых медицинских специалистов. Однако юрист подчеркивает, что на словах доказать эти обстоятельства не получится, поэтому каждая из причин должна быть подтверждена соответствующими документами.

Новини.LIVE сообщали, что обжаловать неправомерное заключение военно-медицинской комиссии можно двумя способами. Это можно сделать путем обращения в вышестоящую ВМК или в судебном порядке. Если же дело доходит до суда, судьи не переоценивают само состояние здоровья или диагнозы, а анализируют исключительно соблюдение регламента и процедурных норм врачами.

Кроме того, наличие даже тяжелого заболевания из перечня болезней не освобождает военнослужащего от обязанностей автоматически. Единственным законным основанием для увольнения из армии по состоянию здоровья остается официальное постановление ВЛК, принятое после полноценного прохождения медицинского осмотра.