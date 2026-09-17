Чи обов'язково проходити ВЛК студенту з відстрочкою: норми 2026 року

Проходження ВЛК та попередження про порушення обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

Студенти з відстрочкою, які отримали електронне направлення на військово-лікарську комісію в "Резерв+", не можуть його просто так проігнорувати. Юристи попереджають, що за неявку до лікарів передбачено штраф до 17 тисяч гривень та розшук від Нацполіції, що дозволяє примусово доставити порушника до найближчого ТЦК.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Що буде за проігнороване направлення на ВЛК при наявній відстрочці

Оформлена відстрочка від призову на час навчання не є захистом від штрафів, якщо військовозобов'язаний отримав направлення на медичний огляд. За словами юриста Владислава Дерія, не має жодного значення, яким саме чином надійшов виклик, зокрема, у вигляді традиційної паперової повістки чи через генерацію запиту в електронному застосунку "Резерв+".

Громадянин зобов'язаний відвідати лікарів, інакше його дії кваліфікують за статтею 210-1 КУпАП. Ця норма передбачає базове фінансове покарання у розмірі 17 тисяч гривень. Утім, законодавство залишає порушникам шанс удвічі зменшити суму стягнення. Якщо людина офіційно визнає свою провину, штраф може становити 8500 гривень.

Розшук Нацполіції та примусове доставлення

Але штраф є лише першим етапом покарання за пропущену медкомісію. Інформацію про громадянина, який ігнорує вимогу пройти ВЛК, автоматично передають правоохоронцям, після чого його вносять до баз Національної поліції.

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У профілі застосунку "Резерв+" миттєво з'являється статус про перебування в розшуку. Це означає, що під час перевірки документів на вулиці працівники поліції, які патрулюють у складі спільних груп оповіщення, мають законне право застосувати адміністративне затримання. Після цього особу примусово доставлять до найближчого відділу ТЦК та СП.

Як скасувати статус порушника та уникнути покарання

Перебування в розшуку триватиме до того моменту, поки військкомат не прибере відповідну позначку з електронного реєстру та не надішле поліції повідомлення про відсутність підстав для затримання.

Це можливо опісля сплати виписаного штрафу або ж у разі автоматичного закриття справи, якщо особа перебувала у статусі розшукуваної протягом трьох місяців.

Водночас закон передбачає низку поважних причин, які дозволяють легально уникнути відповідальності за неявку. До них належать тривалі повітряні тривоги, величезні черги під кабінетами або фізична відсутність потрібних медичних фахівців. Проте юрист наголошує, що на словах довести ці обставини не вийде, тож кожна з причин має бути підтверджена відповідними документами.

Новини.LIVE повідомляли, що оскаржити неправомірний висновок військово-лікарської комісії можна двома шляхами. Це можна зробити через звернення до вищої ВЛК або в судовому порядку. Якщо ж справа доходить до суду, судді не переоцінюють сам стан здоров'я чи діагнози, а аналізують виключно дотримання регламенту й процедурних норм лікарями.

Також наявність навіть тяжкого захворювання з переліку хвороб не звільняє військовослужбовця від обов'язків автоматично. Єдиною законною підставою для звільнення з армії за станом здоров'я залишається офіційна постанова ВЛК, ухвалена після повноцінного проходження медичного огляду.