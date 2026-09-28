Отсрочка по уходу за отцом: какие документы нужно предоставить в ЦПАП

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Просроченная фотография в паспорте-книжечке старого образца и статус в розыске не препятствуют подаче заявления об отсрочке от призыва. Граждане могут принести распечатанную выписку из приложения "Дії" непосредственно в ближайший ЦПАП, но для снятия с полицейского розыска все же придется официально обратиться в военкомат.

Об этом сообщили юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерий на портале Uristy.ua, передает Новини.LIVE.

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Отсрочка без банка и приложений

Граждане Украины, имеющие основания для освобождения от призыва, могут оформить отсрочку даже без наличия банковских счетов или доступа к приложению "Резерв+". Если человек сгенерировал свой военно-учетный документ через портал "Дія", достаточно просто распечатать его на обычной бумаге. Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что согласно девятому пункту постановления правительства № 559 от 16 мая 2024 года, распечатка с четким QR-кодом имеет статус полноценного юридического документа.

Чтобы начать процедуру оформления отсрочки, военнообязанному необходимо обратиться в любой Центр предоставления административных услуг. Место регистрации не имеет значения.

С собой нужно иметь базовый пакет документов: паспорт, идентификационный код, электронную выписку из "Дії", а также документы, подтверждающие право на отсрочку. Специалисты ЦПАП самостоятельно направят заявление на рассмотрение в ту комиссию ТЦК, к которой закреплен данный человек.

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Как работает отсрочка по уходу

Юристы советуют внимательно выбирать законодательное основание для освобождения от службы. Например, если отец военнообязанного имеет вторую группу инвалидности, проще всего опираться на пункт 13 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизации".

В таком случае не требуются заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или официальное оформление ухода. Достаточно лишь свидетельства о рождении сына, документов об инвалидности отца и указания в заявлении об отсутствии других родственников, способных обеспечить содержание.

Если же человек пытается оформить отсрочку именно из-за постоянного ухода (пункт 9), простой справки от врачей будет недостаточно. Для этой процедуры государство требует еще и официальный документ, юридически подтверждающий факт осуществления такого ухода.

Паспорт-книжечка и статус в розыске

Многих украинцев беспокоит вопрос о сроке действия старых паспортов-книжечек. Согласно постановлению правительства № 1202 от 21 октября 2022 года, такой документ остается действительным, даже если срок вклеивания новой фотографии наступил после начала полномасштабного вторжения. С таким паспортом можно смело обращаться в ЦНАП.

Однако открыть банковскую карту онлайн с помощью старого паспорта-книжечки не получится, поскольку дистанционные услуги работают только с ID-картами или заграничными паспортами.

Наличие полицейского розыска от ТЦК за нарушение правил учета не запрещает подавать заявление на отсрочку. Также важно помнить, что согласно действующему законодательству, пока комиссия рассматривает документы, человека не могут мобилизовать, что гарантирует пункт 60 Порядка № 560.

Но и сама по себе подача заявления в ЦПАП не аннулирует розыск автоматически. Чтобы решить эту проблему, адвокаты советуют направить письменный запрос непосредственно в военкомат с просьбой разъяснить причины обращения в полицию и исправить данные в реестрах. Исключительно ТЦК имеет право уведомить правоохранительные органы об отмене своего запроса на розыск лица.

Ранее Новини.LIVE сообщал о том, что в соцсетях запустили фейк о новых отметках в приложении "Резерв+". Пользователей пугают выдуманной системой: мол, зеленый цвет означает чистую биографию, желтый дает право заплатить штраф от ТЦК за полцены, а красный свидетельствует об аресте счетов через исполнительную службу. На самом деле никаких цветных статусов для наказаний или «скидок» на штрафы в системе нет.

Параллельно ТЦК пытаются мобилизовать тех, кто по закону призыву вообще не подлежит. Мужчины, которых в свое время исключили из учета из-за судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, навсегда утратили статус военнообязанных.