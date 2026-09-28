Відстрочка по догляду за батьком: які документи нести до ЦНАПу

Черга в ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Прострочене фото у паспорті-книжечці старого зразка та статус розшуку не блокують можливість подати заяву на відстрочку від призову. Громадяни можуть принести роздрукований витяг із "Дії" безпосередньо до найближчого ЦНАПу, але для зняття з поліцейського розшуку все ж доведеться офіційно комунікувати з військкоматом.

Про це повідомили юристи Юрій Айвазян та Владислав Дерій на порталі Uristy.ua, передає Новини.LIVE.

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Відстрочка без банку та додатків

Громадяни України, які мають підстави для звільнення від призову, можуть оформити відстрочку навіть без наявності банківських рахунків чи доступу до застосунку "Резерв+". Якщо людина згенерувала свій військово-обліковий документ через портал "Дія", достатньо просто видрукувати його на звичайному папері. Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що згідно з дев'ятим пунктом урядової постанови № 559 від 16 травня 2024 року, роздруківка з чітким QR-кодом має статус повноцінного юридичного документа.

Щоб розпочати процедуру оформлення відстрочки, військовозобов'язаному необхідно завітати до будь-якого Центру надання адміністративних послуг. Місце реєстрації ролі не відіграє.

З собою потрібно мати базовий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, електронний витяг із "Дії", а також папери, що підтверджують право на відстрочку. Фахівці ЦНАПу самостійно передадуть заяву на розгляд до тієї комісії ТЦК, за якою закріплена людина.

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Як працює відстрочка по догляду

Юристи радять уважно обирати законодавчу підставу для звільнення від служби. Наприклад, якщо батько військовозобов'язаного має другу групу інвалідності, найпростіше спиратися на пункт 13 частини 1 статті 23 Закону "Про мобілізацію".

У такому разі не потрібні висновки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи офіційне оформлення догляду. Достатньо лише свідоцтва про народження сина, документів про інвалідність батька та зазначення в заяві відсутності інших родичів, здатних забезпечити утримання.

Якщо ж людина намагається оформити відстрочку саме через постійний догляд (пункт 9), простої довідки від лікарів буде замало. Для цієї процедури держава вимагає ще й офіційний документ, який юридично підтверджує факт здійснення такого догляду.

Паспорт-книжечка та статус у розшуку

Багатьох українців турбує питання чинності старих паспортів-книжечок. Відповідно до урядової постанови № 1202 від 21 жовтня 2022 року, такий документ залишається чинним, навіть якщо термін вклеювання нового фото настав після початку повномасштабного вторгнення. З таким паспортом можна сміливо йти до ЦНАПу.

Проте відкрити банківську картку онлайн із книжечкою не вийде, оскільки дистанційні послуги працюють лише з ID-картками чи закордонними паспортами.

Наявність поліцейського розшуку від ТЦК за порушення правил обліку не забороняє подавати заяву на відстрочку. Також важливо пам'ятати, що згідно чинного законодавства, поки комісія розглядає документи, людину не можуть мобілізувати, що гарантує пункт 60 Порядку № 560.

Але й сама по собі подача заяви до ЦНАПу не анулює розшук автоматично. Щоб розв'язати цю проблему, адвокати радять надіслати письмовий запит безпосередньо до військкомату з проханням роз'яснити причини звернення до поліції та виправити дані в реєстрах. Виключно ТЦК має право повідомити правоохоронців про скасування свого запиту на пошук особи.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про те, що в соцмережах запустили фейк про нові позначки в додатку "Резерв+". Користувачів лякають вигаданою системою, мовляв, зелений колір означає чисту біографію, жовтий дає право заплатити штраф від ТЦК за пів ціни, а червоний свідчить про арешт рахунків через виконавчу службу. Насправді жодних кольорових статусів для покарань чи "знижок" на штрафи в системі немає.

Паралельно ТЦК намагаються мобілізувати тих, хто за законом призову взагалі не підлягає. Чоловіки, яких свого часу виключили з обліку через судимість за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, назавжди втратили статус військовозобов'язаних.