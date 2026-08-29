Кто может лишиться отсрочки от мобилизации в сентябре

Мужчины общаются. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока у человека есть законные основания для нее. Если обстоятельства изменятся, право на отсрочку может быть утрачено. Это касается, в частности, студентов, многодетных родителей и тех, кто получил ее по состоянию здоровья или в связи с уходом за близкими.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Кто может лишиться отсрочки

Право на отсрочку имеют различные категории военнообязанных. Но если основание, по которому она была предоставлена, больше не действует, отсрочку могут не продлить.

В частности, это может касаться:

родителей многодетных семей, если возникла задолженность по уплате алиментов, превышающая установленный законом размер;

родителей троих детей, если один из них достиг 18 лет, а несовершеннолетних детей осталось менее трех;

студентов, если они закончили обучение или больше не соответствуют условиям, дающим право на отсрочку;

военнообязанных, которым отсрочка была предоставлена в связи с временной негодностью к службе, по истечении установленного срока;

лиц, имеющих отсрочку в связи с необходимостью постоянного ухода за близким человеком, если такая необходимость отпала;

родителей ребенка с инвалидностью, если основание для такой отсрочки больше не подтверждается.

Например, закон предусматривает право на отсрочку для мужчин и женщин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. В то же время оно не действует при наличии задолженности по алиментам, сумма которой превышает платежи за три месяца.

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Нужно ли самостоятельно продлевать отсрочку

Большинство отсрочек сейчас продлевается автоматически. По данным Министерства обороны, этот механизм охватывает более 90% отсрочек. Человеку не нужно каждый раз подавать заявление, если основание остается в силе и система может подтвердить его через государственные реестры.

Проверить, продлили ли отсрочку, можно в приложении "Резерв+". После автоматического продления там должна появиться соответствующая информация и актуальный срок ее действия.

Когда нужно обращаться в ЦНАП

Автоматическое продление может не сработать, если в государственных реестрах нет необходимой информации или данные устарели. Например, система может не найти актуальных сведений об инвалидности, родственных связях или уходе за близким человеком. В таком случае, если право на отсрочку сохраняется, необходимо обратиться в ЦНАП и подать документы, подтверждающие соответствующее основание. Непосредственно ТЦК документы на оформление отсрочки сейчас не принимает.

Поэтому военнообязанным, имеющим отсрочку, следует проверять её актуальный статус в "Резерв+", особенно если изменились личные обстоятельства или данные в государственных реестрах.

Ранее Новини.LIVE писали, что отсрочка от мобилизации в Украине не является бессрочной. Законодательство предусматривает четкие условия ее аннулирования: от потери работодателем статуса критически важного предприятия до завершения оборонного заказа.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предприятия, получившие статус критичности до 2 июня 2026 года и до сих пор не обновившие его, больше не смогут бронировать своих работников после 1 сентября. Однако решить эту ситуацию еще возможно.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что наличие бронирования защищает военнообязанного от мобилизации, но не освобождает его от воинского учета. Поэтому забронированному работнику все равно может прийти повестка. В таком случае игнорировать вызов не стоит, ведь ТЦК может пригласить человека для уточнения данных, проверки документов или прохождения ВЛК.