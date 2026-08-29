Хто може втратити відстрочку від мобілізації у вересні

Чоловіки спілкуються. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації діє, поки людина має законні підстави для неї. Якщо обставини змінюються, право на відстрочку можна втратити. Це стосується, зокрема, студентів, багатодітних батьків та тих, хто отримав її через стан здоров'я або догляд за близькими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Хто може втратити відстрочку

Право на відстрочку мають різні категорії військовозобов'язаних. Але якщо підстава, за якою її надали, більше не діє, відстрочку можуть не продовжити.

Зокрема, це може стосуватися:

багатодітних батьків, якщо виникла заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує встановлений законом розмір;

батьків трьох дітей, якщо одна з них досягла 18 років і неповнолітніх дітей залишилося менше трьох;

студентів, якщо вони закінчили навчання або більше не відповідають умовам, які дають право на відстрочку;

військовозобов'язаних, яким відстрочку надали через тимчасову непридатність до служби, після закінчення встановленого строку;

людей, які мають відстрочку через необхідність постійного догляду за близькою людиною, якщо така потреба припинилася;

батьків дитини з інвалідністю, якщо підстава для такої відстрочки більше не підтверджується.

Наприклад, закон передбачає право на відстрочку для чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас воно не діє за наявності заборгованості з аліментів, сума якої перевищує платежі за три місяці.

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Чи потрібно самостійно продовжувати відстрочку

Більшість відстрочок зараз продовжується автоматично. За даними Міністерства оборони, цей механізм охоплює понад 90% відстрочок. Людині не потрібно щоразу подавати заяву, якщо підстава залишається чинною і система може підтвердити її через державні реєстри.

Перевірити, чи продовжили відстрочку, можна у застосунку "Резерв+". Після автоматичного продовження там має з'явитися відповідна інформація та актуальний строк її дії.

Коли потрібно звертатися до ЦНАПу

Автоматичне продовження може не спрацювати, якщо в державних реєстрах немає необхідної інформації або дані застаріли. Наприклад, система може не знайти актуальних відомостей про інвалідність, родинні зв'язки чи догляд за близькою людиною. У такому разі, якщо право на відстрочку зберігається, потрібно звернутися до ЦНАПу та подати документи, які підтверджують відповідну підставу. Безпосередньо ТЦК документи на оформлення відстрочки зараз не приймає.

Тому військовозобов'язаним, які мають відстрочку, варто перевіряти її актуальний статус у "Резерв+", особливо якщо змінилися особисті обставини або дані в державних реєстрах.

Раніше Новини.LIVE писали, що бронювання від мобілізації в Україні не є безстроковим. Законодавство передбачає чіткі умови його анулювання: від втрати роботодавцем статусу критичного підприємства до завершення оборонного замовлення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні підприємства, які отримали статус критичності до 2 червня 2026 року і досі не оновили його, більше не зможуть бронювати своїх працівників після 1 вересня. Проте вирішити цю ситуацію ще можливо.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що наявність бронювання захищає військовозобов'язаного від мобілізації, але не звільняє його від військового обліку. Тому заброньованому працівнику все одно може прийти повістка. У такому разі ігнорувати виклик не варто, адже ТЦК може запросити людину для уточнення даних, перевірки документів або проходження ВЛК.