Подача заявки на оформление отсрочки в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное: mod.gov.ua

В условиях военного положения некоторые граждане имеют право на освобождение от призыва. Большинство отсрочек продлеваются автоматически. Повторно подавать документы или обращаться в ЦПАУ не нужно.

Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Кто может получить отсрочку автоматически

Право на автоматическое продление отсрочки имеют 22 категории граждан — это более 90% от всех людей, которых временно освобождили от призыва.

В частности, речь идет о:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе;

многодетных родителях;

родителях, которые самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью;

родителях тяжелобольных детей;

родителях совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

людях, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью;

людях, которые являются опекунами тех, кого суд признал недееспособными;

тех, у кого супруг или супруга с инвалидностью I, II или III группы;

людях, у которых родители имеют инвалидность I или II группы;

женах и мужьях военнослужащих, которые имеют ребенка;

студентах, аспирантах, работниках вузов и учреждений профессионального образования, ученых, учителях и других педагогах, которые работают в учреждениях общего среднего образования;

людях, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;

родственников Героев Украины – тех, кого посмертно наградили за мужество во время Революции Достоинства;

людях, которых в результате российской агрессии лишили личной свободы;

освобожденных из плена военнослужащих;

юношах в возрасте 18–25 лет, которые заключили годичный контракт на прохождение военной службы.

Оформление новой отсрочки

Оформить отсрочку онлайн в приложении "Резерв+" могут представители 12 категорий граждан. В частности, это касается людей с инвалидностью, временно непригодных к военной службе, многодетных родителей, студентов, аспирантов, педагогов и т. д.

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Те, кому онлайн-услуга недоступна, могут оформить отсрочку в любом ЦПАУ.

Что делать, если отсрочку не продлили автоматически

В приложении "Резерв" может появиться уведомление о том, что автоматически продлить отсрочку невозможно. Это не всегда означает, что человек утратил право на освобождение от призыва. Например, автоматическое продление недоступно, если данные в государственных реестрах устарели, не подтверждены или вообще отсутствуют. В таком случае необходимо проверить и по возможности обновить информацию, после чего подать запрос через "Резерв+" или обратиться с документами в ЦПАУ.

Отсрочка остается в силе, пока не истечет срок ее действия. Чтобы оформить или продлить освобождение от призыва, обращаться с заявлением непосредственно в ТЦК и СП не нужно.

Проверить актуальный статус отсрочки можно в приложении "Резерв+".

"Пользуйтесь официальными электронными сервисами, проверяйте актуальность своих данных и не откладывайте решение вопросов военного учета на последний момент", — подчеркивают в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Павла Колошкина объяснял, как оформить отсрочку многодетным родителям, если ребенок родился за границей. Приложение "Резерв+" не распознает иностранные свидетельства о рождении, поэтому оформить временное освобождение от призыва фактически невозможно. Нужно собирать бумажные документы и обращаться в ЦПАУ.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал о том, как правильно стирать зимнюю военную форму. Из-за неправильного ухода экипировка может стать менее теплой. Агрессивные химические средства, горячая вода, сушка на обычной батарее полностью уничтожают защитные свойства ткани.