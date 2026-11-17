Отсрочка от призыва: как оформить, кому автоматически продлят
В условиях военного положения некоторые граждане имеют право на освобождение от призыва. Большинство отсрочек продлеваются автоматически. Повторно подавать документы или обращаться в ЦПАУ не нужно.
Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.
Кто может получить отсрочку автоматически
Право на автоматическое продление отсрочки имеют 22 категории граждан — это более 90% от всех людей, которых временно освобождили от призыва.
В частности, речь идет о:
- людей с инвалидностью;
- временно непригодных к службе;
- многодетных родителях;
- родителях, которые самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью;
- родителях тяжелобольных детей;
- родителях совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- людях, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью;
- людях, которые являются опекунами тех, кого суд признал недееспособными;
- тех, у кого супруг или супруга с инвалидностью I, II или III группы;
- людях, у которых родители имеют инвалидность I или II группы;
- женах и мужьях военнослужащих, которые имеют ребенка;
- студентах, аспирантах, работниках вузов и учреждений профессионального образования, ученых, учителях и других педагогах, которые работают в учреждениях общего среднего образования;
- людях, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;
- родственников Героев Украины – тех, кого посмертно наградили за мужество во время Революции Достоинства;
- людях, которых в результате российской агрессии лишили личной свободы;
- освобожденных из плена военнослужащих;
- юношах в возрасте 18–25 лет, которые заключили годичный контракт на прохождение военной службы.
Оформление новой отсрочки
Оформить отсрочку онлайн в приложении "Резерв+" могут представители 12 категорий граждан. В частности, это касается людей с инвалидностью, временно непригодных к военной службе, многодетных родителей, студентов, аспирантов, педагогов и т. д.
Те, кому онлайн-услуга недоступна, могут оформить отсрочку в любом ЦПАУ.
Что делать, если отсрочку не продлили автоматически
В приложении "Резерв" может появиться уведомление о том, что автоматически продлить отсрочку невозможно. Это не всегда означает, что человек утратил право на освобождение от призыва. Например, автоматическое продление недоступно, если данные в государственных реестрах устарели, не подтверждены или вообще отсутствуют. В таком случае необходимо проверить и по возможности обновить информацию, после чего подать запрос через "Резерв+" или обратиться с документами в ЦПАУ.
Отсрочка остается в силе, пока не истечет срок ее действия. Чтобы оформить или продлить освобождение от призыва, обращаться с заявлением непосредственно в ТЦК и СП не нужно.
Проверить актуальный статус отсрочки можно в приложении "Резерв+".
"Пользуйтесь официальными электронными сервисами, проверяйте актуальность своих данных и не откладывайте решение вопросов военного учета на последний момент", — подчеркивают в региональном ТЦК и СП.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Павла Колошкина объяснял, как оформить отсрочку многодетным родителям, если ребенок родился за границей. Приложение "Резерв+" не распознает иностранные свидетельства о рождении, поэтому оформить временное освобождение от призыва фактически невозможно. Нужно собирать бумажные документы и обращаться в ЦПАУ.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал о том, как правильно стирать зимнюю военную форму. Из-за неправильного ухода экипировка может стать менее теплой. Агрессивные химические средства, горячая вода, сушка на обычной батарее полностью уничтожают защитные свойства ткани.