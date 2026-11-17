Подання заявки на оформлення відстрочки в застосунку "Резерв+". Фото ілюстративне: mod.gov.ua

В умовах воєнного стану деякі громадяни мають право на звільнення від призову. Більшість відстрочок продовжуються автоматично. Повторно подавати документи або звертатися на ЦНАПу не треба.

Про це з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Хто може отримати відстрочку автоматично

Право на автоматичне продовження відстрочки мають 22 категорії громадян – це понад 90% від усіх людей, яких тимчасово звільнили від призову.

Зокрема, йдеться про:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

багатодітних батьків;

батьків, які самостійно виховують дитину з інвалідністю;

батьків тяжкохворих дітей;

батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

людей, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї або родичами з інвалідністю;

людей, які є опікунами тих, кого суд визнав недієздатними;

тих, хто має чоловіка або дружину з інвалідністю I, II чи III групи;

людей, які мають батьків з інвалідністю I чи II групи;

жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

студентів, аспірантів, працівників вишів і закладів професійної освіти, науковців, учителів та інших педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти;

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або в період воєнного стану;

родичів Героїв України – тих, кого посмертно відзначили за мужність під час Революції Гідності;

людей, яких унаслідок російської агресії позбавили особистої свободи;

звільнених із полону військовослужбовців;

юнаків віком 18–25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби.

Оформлення нової відстрочки

Оформити відстрочку онлайн в застосунку "Резерв+" можуть представники 12 категорій громадян. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю, тимчасово непридатних, багатодітних батьків, студентів, аспірантів, педагогів тощо.

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Ті, кому онлайн-послуга недоступна, можуть оформити відстрочку в будь-якому ЦНАПі.

Як діяти, якщо відстрочку не продовжили автоматично

У застосунку "Резерв+" може з'явитися сповіщення про те, що автоматично продовжити відстрочку неможливо. Це завжди не означає, що людина втратила право на звільнення призову. Наприклад, автоматичне продовження недоступне, якщо дані в державних реєстрах неактуальні, непідтверджені або взагалі відсутні. У такому разі потрібно перевірити та за можливості оновити інформації, після чого подати запит через "Резерв+" або звернутися з документами до ЦНАПу.

Відстрочка залишається чинною, доки не завершиться термін її дії. Щоб оформити або продовжити звільнення від призову, звертатися із заявою безпосередньо до ТЦК та СП не треба.

Перевірити актуальний статус відстрочки можна в застосунку "Резерв+".

"Користуйтеся офіційними електронними сервісами, перевіряйте актуальність своїх даних і не відкладайте вирішення питань військового обліку на останній момент", — наголошують у регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката Павла Колошкіна пояснював, як оформити відстрочку багатодітному батьку, якщо дитина народилася за кордоном. Застосунок "Резерв+" не бачить іноземних свідоцтв про народження, тому оформити тимчасове звільнення від призову фактично неможливо. Потрібно збирати паперові документи та звертатися до ЦНАПу.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав про те, як правильно прати зимову військову форму. Через неправильний догляд екіпірування може стати менш теплим. Агресивні хімічні засоби, гаряча вода, сушіння на звичайній батареї повністю знищують захисні властивості тканини.