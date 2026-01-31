Видео
Україна
Видео

Отсрочка по инвалидности — когда не оформят автоматически

Отсрочка по инвалидности — когда не оформят автоматически

Дата публикации 31 января 2026 15:25
Отсрочка для лица с инвалидностью - автоматическое оформление и проблемы
Гражданин с инвалидностью. Фото: "Поради юриста"

Отсрочка для лица с инвалидностью должна быть оформлена в автоматическом режиме. Но существуют случаи, когда такая отсрочка может быть отклонена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Почему отсрочка не оформилась

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории страны военного положения.

Граждане с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который имеет инвалидность, поэтому планировал оформить отсрочку, но не сумел ее получить.

Мужчина добавил, что он также является студентом — и до сих пор имел отсрочку на период обучения, которая еще продолжается.

"Проблема в том, что отсрочка по обучению продолжается автоматически, следовательно, Вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда Вам не удастся оформить отсрочку по инвалидности при наличии действующей отсрочки по обучению", — пояснил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Таким образом, отсрочка по инвалидности не оформится автоматически при наличии отсрочки по другой причине.

Как решить проблему с отсрочкой

Айвазян объяснил, что гражданин может сделать в такой ситуации.

По словам адвоката, этот вопрос в любом случае придется решать с ТЦК

"Сначала надо отменять отсрочку по обучению, а уже потом подавать запрос через "Резерв+" на оформление отсрочки по инвалидности", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, оформят ли отсрочку лицу, которое не состоит на воинском учете.

Добавим, мы сообщали о том, как долго продлится отсрочка для лица с бессрочной инвалидностью.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
