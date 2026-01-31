Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка з інвалідності — коли не оформлять автоматично

Відстрочка з інвалідності — коли не оформлять автоматично

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:25
Відстрочка для особи з інвалідністю - автоматичне оформлення та проблеми
Громадянин з інвалідністю. Фото: "Поради юриста"

Відстрочка для особи з інвалідністю має бути оформлена у автоматичному режимі. Але існують випадки, коли така відстрочка може бути відхилена.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чому відстрочка не оформилася

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Громадяни з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність, тож планував оформити відстрочку, але не зумів її отримати.

Чоловік додав, що він також є студентом — і досі мав відстрочку на період навчання, яка ще триває.

"Проблема в тому, що відстрочка по навчанню продовжується автоматично, отже, Ви можете зіткнутись із такою ситуацією, коли Вам не вдасться оформити відстрочку по інвалідності за наявності діючої відстрочки по навчанню", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, відстрочка з інвалідності не оформиться автоматично за наявності відстрочки з іншої причини.

Як вирішити проблему з відстрочкою

Айвазян пояснив, що громадянин може зробити у такій ситуації.

За словами адвоката, це питання у будь-якому випадку доведеться вирішувати із ТЦК

"Спочатку треба скасовувати відстрочку по навчанню, а вже потім подавати запит через "Резерв+" на оформлення відстрочки з інвалідності", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи оформлять відстрочку особі, яка не перебуває на військовому обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго триватиме відстрочка для особи з безстроковою інвалідністю.

інвалідність мобілізація відстрочка ТЦК та СП особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації