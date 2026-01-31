Відстрочка для особи з інвалідністю - автоматичне оформлення та проблеми

Громадянин з інвалідністю. Фото: "Поради юриста"

Відстрочка для особи з інвалідністю має бути оформлена у автоматичному режимі. Але існують випадки, коли така відстрочка може бути відхилена.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чому відстрочка не оформилася

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Громадяни з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність, тож планував оформити відстрочку, але не зумів її отримати.

Чоловік додав, що він також є студентом — і досі мав відстрочку на період навчання, яка ще триває.

"Проблема в тому, що відстрочка по навчанню продовжується автоматично, отже, Ви можете зіткнутись із такою ситуацією, коли Вам не вдасться оформити відстрочку по інвалідності за наявності діючої відстрочки по навчанню", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, відстрочка з інвалідності не оформиться автоматично за наявності відстрочки з іншої причини.

Як вирішити проблему з відстрочкою

Айвазян пояснив, що громадянин може зробити у такій ситуації.

За словами адвоката, це питання у будь-якому випадку доведеться вирішувати із ТЦК

"Спочатку треба скасовувати відстрочку по навчанню, а вже потім подавати запит через "Резерв+" на оформлення відстрочки з інвалідності", — наголосив юрист.

