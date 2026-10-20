Военнослужащий ВСУ. Фото: Оперативное командование "Север"

Мужчины, потерявшие сына на войне, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако если отец был лишен родительских прав в прошлом, возникает юридическая коллизия. Адвокаты объяснили, как противоречие между семейным и мобилизационным законодательством влияет на решение ТЦК.

В частности, об этом высказался юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Противоречие между мобилизационными нормами и Семейным кодексом

Получение отсрочки от призыва в связи с гибелью ребенка на фронте может стать проблемой для мужчин, лишенных родительских прав. По словам адвоката Владимира Романченко, подобные ситуации являются юридически спорными, ведь здесь сталкиваются нормы двух разных отраслей права.

С одной стороны, пункт 4 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует освобождение от службы лицам, чьи близкие родственники, в частности сыновья, погибли при защите государства. Этот документ не содержит никаких прямых исключений или оговорок относительно лишения прав на воспитание ребенка.

С другой стороны, в Украине действует пункт 6 части первой статьи 166 Семейного кодекса. Эта норма четко определяет, что лицо теряет все права, основанные на родстве, если суд лишил его родительских прав. Кроме того, Объединенная палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда 29 января 2024 года вынесла постановление по делу № 185/9339/21. Судьи разъяснили, что правовые последствия такого лишения не исчезают автоматически после достижения ребенком 18-летнего возраста. В упомянутом деле речь шла преимущественно о наследовании и содержании, однако никаких выводов относительно взаимосвязи этого факта с правом на отсрочку суд тогда не сделал.

Читайте также:

Как действовать родителю и доказывать право на освобождение от призыва

Из-за наличия двух взаимоисключающих аргументов утверждать о безусловном праве на отсрочку или же об абсолютном отказе территориального центра комплектования невозможно. Специальная мобилизационная норма работает в пользу отца, тогда как Семейный кодекс дает ТЦК веские основания для отклонения заявления.

Поэтому юрист Владимир Романченко советует мужчинам тщательно подготовить документальную базу перед обращением в государственные органы. Необходимо проверить само решение о лишении прав, найти документы об их возможном восстановлении и собрать полный пакет справок об обстоятельствах гибели сына.

Юрист подчеркивает, что сам факт смерти военнослужащего не всегда гарантирует отсрочку, поскольку обстоятельства трагедии должны строго соответствовать требованиям статьи 23 закона о мобилизации.

Собрав все необходимые документы, указанные в приложении 5 к постановлению правительства № 560, гражданин должен подать заявление на оформление отсрочки через Центр предоставления административных услуг.

В случае, если военкомат откажет в освобождении от призыва, ссылаясь на утрату родственных связей, мужчине необходимо потребовать официальное мотивированное решение. Именно этот документ станет главным аргументом для дальнейшего обжалования действий ТЦК в административном суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что случайные прохожие не имеют законного права вмешиваться в задержание граждан во время мобилизационных рейдов, даже если представители ТЦК или полиции просят их о помощи. Порядок проведения таких действий четко определяет постановление Кабмина № 560, и гражданские лица не приобретают полномочий силовиков ни при каких обстоятельствах.

В то же время окончание контракта на службе не гарантирует автоматической отсрочки от нового призыва. Важно помнить, что годовую отсрочку получают исключительно те, кто подписывал годовой контракт в возрасте от 18 до 25 лет. Бойцам также необходимо своевременно и юридически правильно уведомить командование о своём увольнении, чтобы избежать немедленного зачисления в военный резерв.