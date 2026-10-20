Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Оперативне командування "Північ"

Чоловіки, які втратили сина на війні, мають право на відстрочку від мобілізації. Проте якщо батька позбавили батьківських прав у минулому, виникає юридична колізія. Адвокати пояснили, як суперечність між сімейним та мобілізаційним законодавством впливає на рішення ТЦК.

Зокрема про це висловився юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

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Суперечність між мобілізаційними нормами та Сімейним кодексом

Отримання відстрочки від призову у зв'язку із загибеллю дитини на фронті може стати проблемою для чоловіків, які були позбавлені батьківських прав. За словами адвоката Володимира Романченка, подібні ситуації є юридично спірними, адже одночасно стикаються норми двох різних галузей права.

З одного боку, пункт 4 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" гарантує звільнення від служби особам, чиї близькі родичі, зокрема сини, загинули під час захисту держави. Цей документ не містить жодних прямих винятків чи застережень щодо позбавлення прав на виховання дитини.

З іншого боку, в Україні діє пункт 6 частини першої статті 166 Сімейного кодексу. Ця норма чітко визначає, що особа втрачає всі права, засновані на спорідненості, якщо суд позбавив її батьківських прав. До того, Об'єднана палата Касаційного цивільного суду Верховного Суду 29 січня 2024 року винесла постанову у справі № 185/9339/21. Судді роз'яснили, що правові наслідки такого позбавлення не зникають автоматично після досягнення дитиною 18-річного віку. У згаданій справі йшлося переважно про спадкування та утримання, проте жодних висновків щодо взаємозв'язку цього факту з правом на відстрочку суд тоді не зробив.

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Через наявність двох взаємовиключних аргументів стверджувати про безумовне право на відстрочку або ж про абсолютну відмову територіального центру комплектування неможливо. Спеціальна мобілізаційна норма працює на користь батька, тоді як Сімейний кодекс дає ТЦК вагомі підстави для відхилення заяви.

Відтак юрист Володимир Романченко радить чоловікам ретельно підготувати документальну базу перед зверненням до державних органів. Необхідно перевірити саме рішення про позбавлення прав, пошукати документи про їх можливе поновлення та зібрати повний пакет довідок про обставини загибелі сина.

Юрист наголошує, що сам факт смерті військовослужбовця не завжди гарантує відстрочку, бо обставини трагедії мають суворо відповідати вимогам статті 23 закону про мобілізацію.

Зібравши всі необхідні папери, визначені у додатку 5 до урядової постанови № 560, надалі громадянин має подати заяву на оформлення відстрочки через Центр надання адміністративних послуг.

У випадку, якщо військкомат відмовить у звільненні від призову, спираючись на втрату родинних зв'язків, чоловіку потрібно вимагати офіційне мотивоване рішення. Саме цей документ стане головним аргументом для подальшого оскарження дій ТЦК в адміністративному суді.

Раніше Новини.LIVE інформували, що випадкові перехожі не мають законного права втручатися в затримання громадян під час мобілізаційних рейдів, навіть якщо представники ТЦК чи поліції просять їх про допомогу. Порядок проведення таких дій чітко визначає постанова Кабміну № 560, і цивільні особи не набувають повноважень силовиків за жодних обставин.

Водночас завершення контракту на службі не гарантує автоматичної відстрочки від нового призову. Важливо пам'ятати, що річну відстрочку отримують виключно ті, хто підписував річний контракт у віці від 18 до 25 років. Бійцям також необхідно вчасно й юридично правильно попередити командування про своє звільнення, щоб уникнути миттєвого зарахування до військового резерву.