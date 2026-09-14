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Главная Мобилизация Отсрочка по уходу: почему не срабатывает автоматическое продление

Отсрочка по уходу: почему не срабатывает автоматическое продление

Ua ru
14 сентября 2026 12:20
Что делать, если Резерв не продлил отсрочку по уходу за инвалидом
Подача документов в ЦНАП и предупреждение о нарушении. Фото: коллаж Новини.LIVE

Автоматическое продление отсрочки для лиц, ухаживающих за инвалидами, зависит от данных в реестрах. Если система найдет другого родственника или обнаружит ошибку в налоговом номере или базах Пенсионного фонда Украины, то военнообязанному могут не продлить отсрочку автоматически. Ему придется подтверждать свое право на нее через ЦНАП.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Автоматическое продление отсрочки по уходу может не сработать

Военнообязанные, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью, могут рассчитывать на автоматическое продление отсрочки от мобилизации, однако эта процедура срабатывает не всегда. Главным условием для успешного обновления статуса является сохранение законных оснований и их полное подтверждение в государственных базах данных. Если информация окажется неактуальной или неполной, цифровая система заблокирует процесс.

Чтобы отсрочка снова продлилась автоматически, крайне важно, чтобы в реестрах РНОКПП значилось лицо, нуждающееся в уходе. Это уникальный десятизначный цифровой налоговый номер (идентификационный код), который выдается гражданину один раз на всю жизнь для фиксации в налоговой системе, официального трудоустройства, доступа к банковским или нотариальным услугам и сделкам.

Помимо наличия этого кода, электронные алгоритмы проверяют актуальность медицинских статусов. Информация об инвалидности обязательно должна быть подтверждена в базах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

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Автоматическое продление часто приостанавливается из-за того, что реестры находят другого потенциального опекуна. Например, если алгоритм выявляет наличие разведённого родственника, процедура автоматического переоформления отменяется.

Также сбои регулярно возникают из-за банальных расхождений в фамилии, имени, отчестве, дате рождения или налоговом номере. Кроме того, реестры могут просто не подтвердить родственные связи или сам факт осуществления ухода.

Что касается проблем с продлением отсрочки для лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка, то здесь отказы приходят из-за отсутствия необходимых записей в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Куда обращаться в случае утраты отсрочки при сохранении оснований

В каждом из таких случаев военнообязанный должен лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и предоставить необходимый пакет документов для подтверждения своего статуса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что официальное трудоустройство в качестве учителя в школе дает законное право на отсрочку, даже если человеку уже вручили призывную повестку. Главное успеть письменно уведомить ТЦК о новом статусе до даты явки, указанной в повестке, иначе возникнут серьезные проблемы с законом из-за неявки.

Военнообязанные с действующей отсрочкой могут безопасно переоформить отсрочку на другое основание, например, по состоянию здоровья или из-за инвалидности матери. Подача новых документов не аннулирует действующую бронь автоматически, поэтому она остается действительной вплоть до официального решения комиссии ТЦК. Однако в ситуациях, связанных с уходом, ключевую роль играет наличие других трудоспособных родственников. Даже если родители разведены, это снимает с бывшего мужа обязанность ухаживать за бывшей женой, но ТЦК обязательно проверит, нет ли других близких, обязанных по закону заботиться о человеке с инвалидностью.

личные данные военный учет мобилизация отсрочка уход
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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