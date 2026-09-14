Що робити, якщо Резерв не продовжив відстрочку по догляду за інвалідом

Подача документів в ЦНАП та попередження про порушення. Фото: колаж Новини.LIVE

Автоматичне продовження відстрочки для доглядальників за особами з інвалідністю залежить від даних у реєстрах. Якщо система знайде іншого родича або виявить помилку в податковому номері чи базах Пенсійного фонду України, то військовозобов'язаному можуть не подовжити відстрочку автоматично. Йому доведеться підтверджувати своє право на неї через ЦНАП.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Може не спрацювати автоматичне подовження відстрочки по догляду

Військовозобов'язані, які здійснюють догляд за людиною з інвалідністю, можуть розраховувати на автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, однак ця процедура спрацьовує не завжди. Головною умовою для успішного оновлення статусу є збереження законних підстав та їхнє повне підтвердження в державних базах даних. Якщо інформація виявиться неактуальною або неповною, цифрова система заблокує процес.

Щоб автоматично відстрочка знову продовжилось, критично важливо, аби була наявність у реєстрах РНОКПП тієї особи, яка потребує догляду. Це унікальний десятизначний цифровий податковий номер (ідентифікаційний код), який видається громадянину раз на все життя для фіксації в податковій системі, офіційного працевлаштування, доступу до банківських чи нотаріальних послуг та угод.

Окрім наявності цього коду, електронні алгоритми перевіряють актуальність медичних статусів. Інформація про інвалідність обов'язково має бути підтверджена в базах Пенсійного фонду України (ПФУ) або в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

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Автоматичне продовження часто зупиняється через те, що реєстри знаходять іншого потенційного доглядальника. Наприклад, якщо алгоритм виявляє наявність розлученого родича, процедура автоматичного переоформлення скасовується.

Також збої регулярно трапляються через банальні розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження чи податковому номері. Ще реєстри можуть просто не підтвердити родинні зв'язки або сам факт здійснення догляду.

Щодо проблем з продовженням відстрочки для осіб, які самостійно виховують дитину, то тут відмови приходять через відсутність необхідних записів у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Куди звертатися у разі зникнення відстрочки при збереженні підстав

У кожному з таких випадків військовозобов'язаний мусить особисто звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та надавати необхідний пакет документів для підтвердження свого статусу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що офіційне працевлаштування вчителем у школі дає законне право на відстрочку, навіть якщо людині вже вручили бойову повістку. Головне встигнути письмово повідомити ТЦК про новий статус до дати явки, зазначеної в повістці, інакше виникнуть серйозні проблеми із законом через неявку.

Військовозобов'язані з робочою бронею можуть безпечно переоформити відстрочку на іншу підставу, наприклад, за станом здоров'я чи через інвалідність матері. Подання нових документів не анулює чинну бронь автоматично, тому вона залишається дійсною аж до офіційного рішення комісії ТЦК. Проте в ситуаціях із доглядом ключову роль відіграє наявність інших працездатних родичів. Навіть якщо батьки розлучені, це прибирає обов'язок колишнього чоловіка доглядати за ексдружиною, але ТЦК обов'язково перевірятиме, чи немає інших близьких, зобов'язаних за законом піклуватися про людину з інвалідністю.