Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка по уходу за человеком с I группой инвалидности: болезни

Отсрочка по уходу за человеком с I группой инвалидности: болезни

Ua ru
15 сентября 2026 12:20
Критерии для I группы инвалидности: кому требуется специальный уход
Реестр "Оберег" и человек в инвалидном кресле. Фото: коллаж Новини.LIVE

Право на освобождение от службы гарантируется всем гражданам с первой группой инвалидности. Но чтобы официально оформить этот статус, пациенты должны получить электронное направление и пройти оценку по новым правилам, регламентируемым свежими постановлениями Кабмина и приказами Минздрава. Кроме того, люди с I группой инвалидности нуждаются в постороннем уходе, поэтому ухаживающие могут оформить отсрочку для оказания соответствующей помощи на постоянной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какие законы регулируют порядок присвоения группы инвалидности в 2026 году

Люди с самыми тяжелыми нарушениями здоровья имеют абсолютное право на отсрочку от военной службы. В 2026 году этот механизм четко прописан в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также Кабинет Министров Украины отдельно принял соответствующее постановление от 21 января 2015 г. № 10, в котором подробно описан перечень анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра.

Сама процедура установления статуса теперь основана на оценке повседневного функционирования человека экспертными группами. Этот механизм регламентирован постановлением правительства № 1338 от 15 ноября 2024 года и приказом Министерства здравоохранения № 2067 от 10 декабря того же года. Выдача заключений в отношении детей в возрасте до 18 лет и старше регулируется приказом Минздрава № 482 от 4 декабря 2001 года.

Читайте также:

Что нужно сделать человеку для получения группы инвалидности

Чтобы получить заключение, пациент проходит четкий поэтапный алгоритм:

  • запись на прием к своему врачу;
  • сбор необходимого пакета медицинских документов;
  • получение электронного направления;
  • прохождение оценки экспертной комиссией;
  • ожидание окончательного решения.

I группа инвалидности и подгруппы

В зависимости от степени нарушения функций и потребности человека в постоянном постороннем уходе или присмотре, первую группу делят на две подгруппы.

К категории 1А эксперты относят состояния, требующие тотальной помощи:

  • психические расстройства в тяжелых формах со стойкими проявлениями (идиотизм и имбецильность при олигофрении, деменция, а также слабоумие вследствие эпилепсии или шизофрении);
  • ампутации обеих рук на уровне плеча (культя);
  • отсутствие обеих ног от уровня голени и выше, если это сочетается с потерей одной верхней конечности;
  • резко выраженные контрактуры или анкилозы (когда суставы зафиксированы в нефункциональных положениях и эндопротезирование невозможно) локтевых, плечевых, лучезапястных, коленных, тазобедренных или голеностопных суставов;
  • травмы или прогрессирующие заболевания нервной системы (центральной или периферической), приведшие к выраженной атаксии, гиперкинетическим или паркинсоническим синдромам, тотальной афазии, параплегии, тетраплегии или триплегии конечностей, грубых бульбарных расстройств и неспособности самостоятельно ходить и стоять;
  • необратимая потеря зрения (полная слепота или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов на оба глаза);
  • полная слепота обоих глаз (острота зрения ниже 0,1 или поле зрения до 25 градусов) в сочетании с полной глухотой, ампутацией одной руки, потерей обеих ног на уровне бедра или тяжелыми соматическими патологиями, делающими человека полностью зависимым от посторонней помощи.

Подгруппа 1Б устанавливается по другому обновленному перечню заболеваний и травм:

  • полное отсутствие обоих глаз (приобретённая или врождённая анофтальмия);
  • необратимая слепота (острота зрения с коррекцией опускается ниже 0,05 или происходит сужение поля зрения до 10 градусов на оба глаза);
  • отсутствие обеих рук на уровне предплечий в различных комбинациях;
  • потеря двух нижних конечностей на уровне нижней трети бедра или выше;
  • отсутствие трёх или четырёх пальцев (включая большие) на обеих кистях, а также резко выраженные нефункциональные анкилозы или контрактуры мелких суставов рук;
  • слабоумие на фоне эпилепсии (если фиксируются частые приступы — от 15 в месяц) и кататонический синдром при ясном сознании, длящийся более одного года;
  • прогрессирующие заболевания или поражения нервной системы, вызвавшие тотальную афазию, полную слепоту, параплегию, гемиплегию или выраженную атаксию.

Новини.LIVE поясняли, что носить с собой военно-учетный документ обязаны все военнообязанные мужчины. И это касается даже тех, кто имеет официальную отсрочку или бронирование. Само по себе установленное приложение «Резерв+» не освобождает от этого требования. Поскольку приложение нередко работает со сбоями, лучше иметь при себе распечатанный QR-код из приложения или бумажную выписку.

В то же время оформить отсрочку от мобилизации можно даже без прохождения ВЛК и при наличии только старого приписного удостоверения. Главным условием для успешного бронирования через портал «Дия» остается одно: военнообязанный должен иметь своевременно обновленные и актуальные персональные данные в воинском учете.

мобилизация отсрочка лицо с инвалидностью уход МСЭК
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации