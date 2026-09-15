Критерии для I группы инвалидности: кому требуется специальный уход

Реестр "Оберег" и человек в инвалидном кресле. Фото: коллаж Новини.LIVE

Право на освобождение от службы гарантируется всем гражданам с первой группой инвалидности. Но чтобы официально оформить этот статус, пациенты должны получить электронное направление и пройти оценку по новым правилам, регламентируемым свежими постановлениями Кабмина и приказами Минздрава. Кроме того, люди с I группой инвалидности нуждаются в постороннем уходе, поэтому ухаживающие могут оформить отсрочку для оказания соответствующей помощи на постоянной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие законы регулируют порядок присвоения группы инвалидности в 2026 году

Люди с самыми тяжелыми нарушениями здоровья имеют абсолютное право на отсрочку от военной службы. В 2026 году этот механизм четко прописан в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также Кабинет Министров Украины отдельно принял соответствующее постановление от 21 января 2015 г. № 10, в котором подробно описан перечень анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра.

Сама процедура установления статуса теперь основана на оценке повседневного функционирования человека экспертными группами. Этот механизм регламентирован постановлением правительства № 1338 от 15 ноября 2024 года и приказом Министерства здравоохранения № 2067 от 10 декабря того же года. Выдача заключений в отношении детей в возрасте до 18 лет и старше регулируется приказом Минздрава № 482 от 4 декабря 2001 года.

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Чтобы получить заключение, пациент проходит четкий поэтапный алгоритм:

запись на прием к своему врачу;

сбор необходимого пакета медицинских документов;

получение электронного направления;

прохождение оценки экспертной комиссией;

ожидание окончательного решения.

I группа инвалидности и подгруппы

В зависимости от степени нарушения функций и потребности человека в постоянном постороннем уходе или присмотре, первую группу делят на две подгруппы.

К категории 1А эксперты относят состояния, требующие тотальной помощи:

психические расстройства в тяжелых формах со стойкими проявлениями (идиотизм и имбецильность при олигофрении, деменция, а также слабоумие вследствие эпилепсии или шизофрении);

ампутации обеих рук на уровне плеча (культя);

отсутствие обеих ног от уровня голени и выше, если это сочетается с потерей одной верхней конечности;

резко выраженные контрактуры или анкилозы (когда суставы зафиксированы в нефункциональных положениях и эндопротезирование невозможно) локтевых, плечевых, лучезапястных, коленных, тазобедренных или голеностопных суставов;

травмы или прогрессирующие заболевания нервной системы (центральной или периферической), приведшие к выраженной атаксии, гиперкинетическим или паркинсоническим синдромам, тотальной афазии, параплегии, тетраплегии или триплегии конечностей, грубых бульбарных расстройств и неспособности самостоятельно ходить и стоять;

необратимая потеря зрения (полная слепота или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов на оба глаза);

полная слепота обоих глаз (острота зрения ниже 0,1 или поле зрения до 25 градусов) в сочетании с полной глухотой, ампутацией одной руки, потерей обеих ног на уровне бедра или тяжелыми соматическими патологиями, делающими человека полностью зависимым от посторонней помощи.

Подгруппа 1Б устанавливается по другому обновленному перечню заболеваний и травм:

полное отсутствие обоих глаз (приобретённая или врождённая анофтальмия);

необратимая слепота (острота зрения с коррекцией опускается ниже 0,05 или происходит сужение поля зрения до 10 градусов на оба глаза);

отсутствие обеих рук на уровне предплечий в различных комбинациях;

потеря двух нижних конечностей на уровне нижней трети бедра или выше;

отсутствие трёх или четырёх пальцев (включая большие) на обеих кистях, а также резко выраженные нефункциональные анкилозы или контрактуры мелких суставов рук;

слабоумие на фоне эпилепсии (если фиксируются частые приступы — от 15 в месяц) и кататонический синдром при ясном сознании, длящийся более одного года;

прогрессирующие заболевания или поражения нервной системы, вызвавшие тотальную афазию, полную слепоту, параплегию, гемиплегию или выраженную атаксию.

Новини.LIVE поясняли, что носить с собой военно-учетный документ обязаны все военнообязанные мужчины. И это касается даже тех, кто имеет официальную отсрочку или бронирование. Само по себе установленное приложение «Резерв+» не освобождает от этого требования. Поскольку приложение нередко работает со сбоями, лучше иметь при себе распечатанный QR-код из приложения или бумажную выписку.

В то же время оформить отсрочку от мобилизации можно даже без прохождения ВЛК и при наличии только старого приписного удостоверения. Главным условием для успешного бронирования через портал «Дия» остается одно: военнообязанный должен иметь своевременно обновленные и актуальные персональные данные в воинском учете.