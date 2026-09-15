Критерії для I групи інвалідності: кому потрібен спеціальний догляд

Реєстр "Оберіг" та людина на кріслі колісному. Фото: колаж Новини.LIVE

Право на звільнення від служби гарантується всім громадянам із першою групою інвалідності. Але щоб офіційно оформити цей статус, пацієнти мають отримати е-направлення та пройти оцінювання за новими правилами, які регламентуються свіжими постановами Кабміну та наказами МОЗ. Крім того, люди з I групою інвалідності потребують стороннього догляду, тож доглядальники можуть оформити відстрочку для надання відповідної допомоги на постійній основі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Які закони регулюють порядок надання групи інвалідності у 2026 році

Люди з найважчими порушеннями здоров'я мають абсолютне право на відстрочку від військової служби. У 2026 році цей механізм чітко прописаний у 23-й статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також окремо Кабінет Міністрів України сформував відповідну постанову від 21 січня 2015 р. №10, де детально описано перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду.

Сама процедура встановлення статусу тепер базується на оцінюванні повсякденного функціонування людини експертними командами. Цей механізм регламентовано урядовою постановою № 1338 від 15 листопада 2024 року та наказом Міністерства охорони здоров'я № 2067 від 10 грудня того ж року. Видача висновків щодо дітей віком до 18 років і далі регулюється наказом МОЗ № 482 від 4 грудня 2001 року.

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Що має зробити людина для отримання групи інвалідності

Щоб отримати висновок, пацієнт проходить чіткий поетапний алгоритм:

запис на прийом до свого лікаря;

збір необхідного пакета медичних документів;

отримання електронного направлення;

проходження оцінювання експертною командою;

очікування фінального рішення.

I група інвалідності та підгрупи

Залежно від рівня порушення функцій та потреби людини у постійному сторонньому догляді чи нагляді, першу групу ділять на дві підгрупи.

До категорії 1А експерти відносять стани, що вимагають тотальної допомоги:

психічні розлади у важких формах зі стійкими проявами (ідіотія та імбецильність при олігофренії, деменція, а також слабоумство внаслідок епілепсії чи шизофренію);

ампутації обох рук на рівні плеча (кукси);

відсутність двох ніг від рівня гомілки і вище, якщо це поєднується з втратою однієї верхньої кінцівки;

різко виражені контрактури чи анкілози (коли суглоби зафіксовані у нефункціональних положеннях і ендопротезування неможливе) ліктьових, плечових, променево-зап’ясткових, колінних, кульшових або гомілково-ступеневих суглобів;

травми або прогресуючі хвороби нервової системи (центральної чи периферичної), які призвели до вираженої атаксії, гіперкінетичних чи паркінсонічних синдромів, тотальної афазії, параплегії, тетраплегії або триплегії кінцівок, грубих бульбарних розладів та нездатності ходити й стояти самостійно;

незворотна втрата зору (повна сліпота або концентричне звуження поля зору до 10 градусів на обидва ока);

повна сліпота обох очей (зір нижче 0,1 або поле зору до 25 градусів) у комбінації з повною глухотою, ампутацією однієї руки, втратою обох ніг на рівні стегна або важкими соматичними патологіями, що роблять людину повністю залежною від сторонніх.

Підгрупа 1Б встановлюється за іншим оновленим переліком захворювань та травм:

повна відсутність обох очей (набута чи вроджена анофтальмія);

незворотна сліпота (гострота зору з корекцією падає нижче 0,05 або відбувається звуження поля зору до 10 градусів на обидва ока);

відсутність обох рук на рівні передпліч у різних поєднаннях;

втрата двох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегна або вище;

відсутність трьох чи чотирьох пальців (включно з великими) на обох кистях, а також різко виражені нефункціональні анкілози або контрактури дрібних суглобів рук;

слабоумство на тлі епілепсії (якщо фіксуються часті напади — від 15 щомісяця) та кататонічний синдром у ясній свідомості, що триває понад один рік;

прогресуючі хвороби чи ураження нервової системи, які спровокували тотальну афазію, повну сліпоту, параплегію, геміплегію або виражену атаксію.

Новини.LIVE пояснювали, що носити із собою військово-обліковий документ зобов'язані всі військовозобов'язані чоловіки. І це стосується навіть тих, хто має офіційну відстрочку чи бронювання. Сам по собі встановлений застосунок "Резерв+" не звільняє від цієї вимоги. Оскільки додаток нерідко працює зі збоями, краще носити з собою роздрукований QR-код із застосунку або паперовий витяг.

Водночас оформити бронювання від мобілізації можна навіть без проходження ВЛК і за наявності лише старого приписного посвідчення. Головною умовою для успішного бронювання через портал "Дія" залишається одне: військовозобов'язаний повинен мати вчасно оновлені та актуальні персональні дані у військовому обліку.