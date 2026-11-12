Оформление отсрочки по уходу за матерью. Фото: коллаж Новини.LIVE

Оформление отсрочки для ухода за матерью-инвалидом имеет свои нюансы. Если отец указан в свидетельстве только по словам матери, и в настоящее время неизвестно, где находится отец и что с ним, то юристы советуют перестраховаться и взять специальную выписку из ДРАЦС, чтобы избежать лишних вопросов со стороны ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов на портале Uristy.UA.

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Как оформлять документы на отсрочку по уходу за матерью, если отец неизвестен

Если матери требуется уход, то сын может оформить отсрочку от мобилизации по этому основанию, чтобы помогать ей. Но как поступить в ситуации, когда женщина воспитывала сына в одиночку, но в свидетельстве о рождении в графе «отец» указано вымышленное имя? Юристы объясняют, может ли отсутствие специальной справки о «вымышленном» родственнике стать причиной для отказа со стороны военкомата.

Почему ТЦК ищет других родственников при попытке оформить отсрочку

Согласно правилам мобилизационного закона, отсрочка по уходу за матерью предоставляется при условии, что в семье нет других невоеннообязанных лиц, которые могли бы ее содержать.

Для подтверждения родственных связей постановление правительства № 560 требует предоставить обычное свидетельство о рождении сына. Официальный перечень не содержит прямого указания предоставлять в ТЦК также выписку о том, что отец внесен по словам матери в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса.

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Однако адвокаты предупреждают, что обычное свидетельство не объясняет комиссии, что мужчина в графе "отец" — это просто юридическая фикция. Военкомы могут подумать, что он реальный, живой и именно он должен заботиться о своей бывшей жене.

Зачем нужна выписка из ГРАГС в таких случаях

Специальная выписка о внесении сведений об отце со слов матери поможет перестраховаться от лишних подозрений. Даже если мать позже вышла замуж за другого мужчину и сменила фамилию, что подтверждается свидетельствами о браке и разводе, это не объясняет, куда исчез биологический отец из вашего свидетельства о рождении.

Чтобы получить этот документ, сыну или матери необходимо обратиться в ближайший отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС).

Для быстрого оформления понадобится следующий пакет документов:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении сына;

документы, подтверждающие все изменения фамилии матери (свидетельства о браке и его расторжении).

У регистратора нужно попросить именно выписку с указанием основания для внесения сведений об отце.

Что делать, если документы уже находятся в ЦНАП

Если семья уже подала заявление на отсрочку в ЦНАП без этой выписки, паниковать не стоит. Не стоит отзывать свою заявку или подавать весь пакет документов заново.

Спокойно обратитесь в ДРАЦС, закажите выписку и держите её дома наготове. Если во время рассмотрения вашего дела в комиссии ТЦК возникнут сомнения относительно записи об отце, вы просто предоставите этот документ. Само по себе отсутствие этой выписки в первоначальном пакете документов не означает автоматической потери права на освобождение от службы.

Новини.LIVE сообщали, что многодетные родители сталкиваются с сбоями при попытке автоматически продлить отсрочку через "Резерв+". Иногда приложение требует, чтобы данные последнего свидетельства о рождении в системе социальной сферы (ЕИССС) до последней буквы совпадали с записями ГРАГС и сведениями в "Дія".

Решение ТЦК отклонить заявление на отсрочку по инвалидности супруги не является окончательным приговором. Комиссии на местах часто злоупотребляют формулировками 12-го пункта или безосновательно требуют вымышленных справок, которых закон не предусматривает. Такие незаконные действия военкоматов можно и нужно обжаловать, чтобы добиться надлежащей защиты от призыва.