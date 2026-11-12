Оформлення відстрочки по догляду за матір'ю. Фото: колаж Новини.LIVE

Оформлення відстрочки для догляду за матір'ю з інвалідністю має свої нюанси. Якщо батько записаний у свідоцтво лише зі слів матері, і наразі невідомо, де батько та що з ним, то юристи радять перестрахуватися і взяти спеціальний витяг із ДРАЦС, аби уникнути зайвих запитань від ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів на порталі Uristy.UA.

Реклама

Як оформлювати документи на відстрочку по догляду за матір'ю, якщо батько невідомий

Якщо матері потрібен догляд, то син може оформити відстрочку від мобілізації за цією підставою, щоб допомагати їй. Але як діяти в ситуації, коли жінка виховувала сина сама, але у свідоцтві про народження в графі "батько" стоїть навмання конкретне ім'я? Юристи пояснюють, чи може відсутність спеціального витягу про "вигаданого" родича стати причиною для відмови від військкомату.

Чому ТЦК шукає інших родичів при спробі оформити відстрочку

За правилами мобілізаційного закону, відстрочка по догляду за матір'ю надається за умови, що в родині немає інших невійськовозобов'язаних осіб, які могли б її утримувати.

Для підтвердження родинних зв'язків постанова уряду №560 вимагає надати звичайне свідоцтво про народження сина. Офіційний перелік не містить прямої вказівки нести до ТЦК ще й витяг про те, що батько записаний зі слів матері за статтею 135 Сімейного кодексу.

Читайте також:

Проте адвокати попереджають, що звичайне свідоцтво не пояснює комісії, що чоловік у графі "батько" — це просто юридична фікція. Військкоми можуть подумати, що він реальний, живий і саме він має доглядати за своєю колишньою дружиною.

Навіщо потрібен витяг із ДРАЦС в таких випадках

Спеціальний витяг про внесення відомостей про батька зі слів матері допоможе перестрахуватися від зайвих підозр. Навіть якщо мати пізніше виходила заміж за іншого чоловіка і змінила прізвище, що підтверджується свідоцтвами про шлюб та розлучення, це не пояснює, куди зник біологічний батько з вашого свідоцтва про народження.

Щоб отримати цей документ, сину або матері потрібно звернутися до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Для швидкого оформлення знадобиться такий пакет документів:

паспорт заявника;

свідоцтво про народження сина;

документи, що підтверджують усі зміни прізвища матері (свідоцтва про шлюб та його розірвання).

У реєстратора треба попросити саме витяг із зазначенням підстави внесення відомостей про батька.

Що робити, якщо документи вже в ЦНАПі

Якщо родина вже віднесла заяву на відстрочку до ЦНАПу без цього витягу, панікувати не варто. Не варто відкликати свою заявку чи подавати весь пакет документів наново.

Спокійно йдіть до ДРАЦС, замовляйте витяг і тримайте його вдома напоготові. Якщо під час розгляду вашої справи у комісії ТЦК виникнуть сумніви щодо запису про батька, ви просто донесете цей документ. Сама по собі відсутність цього витягу в первинному пакеті не означає автоматичної втрати права на звільнення від служби.

Новини.LIVE повідомляли, що багатодітні батьки стикаються зі збоями під час спроби автоматично продовжити відстрочку через "Резерв+". Інколи застосунок вимагає, аби дані останнього свідоцтва про народження в системі соцсфери (ЄІССС) до останньої літери збігалися із записами ДРАЦСу та відомостями в "Дії".

Рішення ТЦК відхилити заяву на відстрочку через інвалідність дружини не є остаточним вироком. Комісії на місцях часто зловживають формулюваннями 12-го пункту або безпідставно вимагають вигадані довідки, яких закон не передбачає. Такі незаконні дії військкоматів можна й потрібно оскаржувати, аби домогтися належного захисту від призову.