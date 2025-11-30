Как оформить уход за бабушкой или дедушкой для отсрочки от мобилизации

Помощь пожилому человеку. Фото: Pexels

На фоне обновленных правил мобилизации все больше военнообязанных пытаются выяснить, могут ли они получить отсрочку на основании ухода за пожилыми родственниками. В 2025 году это основание остается актуальным, но его применение имеет строгие требования и подтверждения, которые далеко не всегда очевидны для заявителей.

Нюансы объяснила юрист Татьяна Козян.

Кто может претендовать на отсрочку в 2025 году

Юристы напоминают, что право на отсрочку связано не с фактом родства, а с обязательным наличием инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки. Кроме того, государство учитывает наличие близких родственников первой степени, например, детей или родителей, которые по закону имеют приоритетную обязанность ухода. Отсрочка возможна лишь тогда, когда такие родственники либо отсутствуют, либо сами нуждаются в посторонней опеке.

В итоге отсрочка может быть предоставлена лишь одному члену семьи, который докажет, что выполняет постоянный уход за пожилым человеком и что заменить его некому.

Какие доказательства необходимы для оформления отсрочки

Процедура предусматривает представление внушительного пакета документов, подтверждающих фактический уход. Важнейшим среди них является акт установления факта ухода - это решение специальной комиссии территориальной общины, которая выезжает по месту жительства, оценивает реальные условия и фиксирует, действительно ли человек живет с родственником и выполняет функцию смотрителя.

Также необходимо подтвердить саму инвалидность бабушки или дедушки. Подходят официальные документы МСЭК, выписки из ЭКОПФО, пенсионное удостоверение или другие документы, устанавливающие группу инвалидности.

Как подтвердить, что другие родственники не могут ухаживать за бабушкой или дедушкой

Это один из самых сложных вопросов, который часто становится причиной отказов. Юристы отмечают, что невозможность ухода со стороны родственников первой степени должна быть доказана документально. Если они сами нуждаются в посторонней помощи, это устанавливается заключением ВКК или МСЭК. Если их нет, то тогда подаются выписки из реестров, справки или решения судов.

Без этого доказательства ТЦК не учтет основание, даже если военнообязанный проживает с бабушкой много лет.

Где получить акт и заключение ВКК

Акт об установлении факта ухода выдает территориальная община после проверки условий проживания. Заключение ВКК оформляется в больнице по месту жительства больного лица после анализа его медицинских документов и подтверждения, что пожилой человек не способен самостоятельно себя обслуживать.

Именно заключение ВКК является ключевым доказательством того, что лицо нуждается в посторонней помощи, и его игнорирование фактически делает невозможным одобрение отсрочки.

Как оформить отсрочку через ЦПАУ

После подготовки доказательств военнообязанный обращается по новым правилам с 1 ноября 2025 года в ЦПАУ по месту жительства. Работники принимают пакет документов, регистрируют заявление и передают его в ТЦК. Решение принимает именно территориальный центр комплектования — ЦПАУ выступает лишь посредником.

В случае положительного решения отсрочка появляется в приложении "Резерв+". Если отказано, соответствующее сообщение приходит на электронный адрес заявителя.

Реально ли оформить отсрочку, если инвалидность у родственника не оформлена

Без официально установленной инвалидности I или II группы отсрочку по уходу получить невозможно. Впрочем, если состояние здоровья бабушки или дедушки соответствует критериям инвалидности, этот вопрос можно урегулировать через оформление статуса. Процесс включает сбор медицинских документов и прохождение ЭКОПФО. Это решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, который применяется в Украине с 1 января 2025 года и заменил МСЭК.

