Як оформити догляд за бабусею чи дідусем для відстрочки від мобілізації

На тлі оновлених правил мобілізації дедалі більше військовозобов’язаних намагаються з’ясувати, чи можуть вони отримати відстрочку на підставі догляду за літніми родичами. У 2025 році ця підстава залишається актуальною, але її застосування має суворі вимоги та підтвердження, які далеко не завжди очевидні для заявників.

Нюанси пояснила юристка Тетяна Козян.

Хто може претендувати на відстрочку у 2025 році

Юристи нагадують, що право на відстрочку пов’язане не з фактом спорідненості, а з обов’язковою наявністю інвалідності I або II групи у бабусі чи дідуся. Крім того, держава враховує наявність близьких родичів першого ступеня, наприклад, дітей або батьків, які за законом мають пріоритетний обов’язок догляду. Відтермінування можливе лише тоді, коли такі родичі або відсутні, або самі потребують сторонньої опіки.

У підсумку відстрочка може бути надана лише одному члену сім’ї, який доведе, що виконує постійний догляд за літньою людиною і що замінити його немає кому.

Які докази необхідні для оформлення відстрочки

Процедура передбачає подання значного пакета документів, які підтверджують фактичний догляд. Найважливішим серед них є акт встановлення факту догляду — це рішення спеціальної комісії територіальної громади, яка виїжджає за місцем проживання, оцінює реальні умови та фіксує, чи дійсно людина мешкає з родичем і виконує функцію доглядача.

Також необхідно підтвердити саму інвалідність бабусі або дідуся. Підходять офіційні документи МСЕК, витяги з ЕКОПФО, пенсійне посвідчення або інші документи, що встановлюють групу інвалідності.

Як підтвердити, що інші родичі не можуть доглядати за бабусею чи дідусем

Це одне з найскладніших питань, яке часто стає причиною відмов. Юристи зазначають, що неможливість догляду з боку родичів першого ступеня повинна бути доведена документально. Якщо вони самі потребують сторонньої допомоги, це встановлюється висновком ЛКК або МСЕК. Якщо їх немає, то тоді подаються витяги з реєстрів, довідки або рішення судів.

Без цього доведення ТЦК не врахує підставу, навіть якщо військовозобов’язаний проживає з бабусею багато років.

Де отримати акт та висновок ЛКК

Акт про встановлення факту догляду видає територіальна громада після перевірки умов проживання. Висновок ЛКК оформлюється в лікарні за місцем проживання хворої особи після аналізу її медичних документів і підтвердження, що літня людина не здатна самостійно себе обслуговувати.

Саме висновок ЛКК є ключовим доказом того, що особа потребує сторонньої допомоги, і його ігнорування фактично унеможливлює схвалення відстрочки.

Як оформити відстрочку через ЦНАП

Після підготовки доказів військовозобов’язаний звертається за новими правилами з 1 листопада 2025 року до ЦНАПу за місцем проживання. Працівники приймають пакет документів, реєструють заяву та передають її до ТЦК. Рішення ухвалює саме територіальний центр комплектування — ЦНАП виступає лише посередником.

У разі позитивного рішення відтермінування з’являється у застосунку "Резерв+". Якщо відмовлено, відповідне повідомлення надходить на електронну адресу заявника.

Чи реально оформити відстрочку, якщо інвалідність у родича не оформлена

Без офіційно встановленої інвалідності I або II групи відстрочку за доглядом отримати неможливо. Втім, якщо стан здоров’я бабусі чи дідуся відповідає критеріям інвалідності, це питання можна врегулювати через оформлення статусу. Процес включає збір медичних документів та проходження ЕКОПФО. Це рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, який застосовується в Україні з 1 січня 2025 року і замінив МСЕК.

Також в Міноборони пояснили, що робити, якщо ТЦК та СП перевіряє документи, а у людини нема при собі смартфона чи застосунок "Резерв+" перестав працювати.

Нагадаємо, в ТЦК та СП також пояснили, яким чином відстрочка може анулювати військово-обліковий документ.