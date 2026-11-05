Врач оформляет справку. Фото: кадр из видео

Чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, военнообязанным придется собирать больше справок. Кабмин обязал предоставлять в ТЦК подтверждение выплат или специальный акт. Но даже наличие больных родственников не спасет от мобилизации, если в семье есть другие дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 560.

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Что требует закон в отношении отсрочек по уходу

Если раньше специальные документы требовались только от тех, кто ухаживает за родителями супруги, то теперь правила ужесточили для всех.

Отныне стандартных документов недостаточно. Чтобы ТЦК утвердил отсрочку, военнообязанный должен доказать факт постоянного ухода. Сделать это можно двумя способами: предоставить соответствующий акт или принести справку о получении государственной компенсации за такой уход.

Единственное исключение правительство оставило для опекунов недееспособных лиц. Им, как и раньше, для общения с военкоматами нужно предоставить только судебное решение.

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Четыре шага к оформлению отсрочки по уходу

Общая процедура оформления постоянного ухода в 2026 году основана на пункте 9 статьи 23 профильного закона о мобилизации. Процесс начинается в кабинете семейного врача.

Медики должны подтвердить, что пожилой человек действительно нуждается в посторонней помощи:

пациенту выдают направление в ЛКК или на оценку функционального состояния;

после обследования формируется заключение комиссии (форма 080-4/о или 080-2/о);

альтернативным документом является выписка из решения ЭКОПФО.

На следующем этапе человек может обратиться в управление социальной защиты (УСЗН) для назначения денежной компенсации. Если этот вариант не подходит, нужно обратиться в местный совет или ЦНАП с заявлением о составлении акта об оказании ухода.

Как передать документы в ТЦК

Собрав все справки, необходимо сформировать и передать пакет документов в территориальный центр комплектования.

В военкомат необходимо предоставить:

паспорт гражданина и идентификационный код (РНОКПП); свидетельство о рождении для подтверждения родственных связей; медицинские заключения (ЛКК или ЭКОПФО); акт об уходе или социальная справка о выплатах; заполненное заявление в соответствии с приложением 4 к постановлению № 560.

Передать документы в военкомат можно лично во время визита, отправив заказное письмо с уведомлением о вручении или через представителя с нотариально заверенной доверенностью. ТЦК и СП обязаны принять решение в течение семи рабочих дней.

Если возникают подозрения, что процесс оформления отсрочки искусственно затягивается, стоит подать новое заявление с требованием письменного ответа или сразу подать жалобу в областную ТЦК или Министерство обороны.

Опекунство через суд во время войны

Процесс установления опекунства касается только тех родственников, которые официально признаны недееспособными из-за стойких психических расстройств или деменции. Получить такой статус можно исключительно в судебном порядке. Сбор документов и судебные разбирательства в условиях войны обычно длятся от полутора до двух месяцев.

Чтобы судья назначил мужчину опекуном, необходимо пройти несколько этапов:

получить предварительное заключение от органа опеки и попечительства; подать исковое заявление с медицинскими справками и историей болезни; дождаться результатов обязательной судебно-психиатрической экспертизы; после положительного вердикта оформить удостоверение опекуна.

Даже при наличии судебного решения военкоматы будут рассматривать дело индивидуально. Отсрочку предоставят только при условии, что мужчина действительно проживает с больным и в семье нет других людей, способных взять на себя эти обязанности.

Почему суды отказывают сыновьям в отсрочке по уходу или опеке

Судебная практика показывает, что ТЦК часто выигрывают дела против военнообязанных, которые допускают ошибки с документами. Например, в 2025 году Николаевский окружной административный суд (дело № 400/560/25) отказал мужчине, ухаживавшему за матерью. Причиной стало то, что у истца есть две родные сестры, которые по закону также обязаны заботиться о родителях.

Другой показательный случай рассматривал Ивано-Франковский окружной административный суд в том же году (дело № 300/1665/25). Мужчину мобилизовали, хотя он ухаживал за матерью со второй группой инвалидности и психическим расстройством. Судьи признали действия ТЦК законными, поскольку на момент призыва истец еще не успел оформить опеку и не подал соответствующее заявление в военкомат.

Новини.LIVE сообщали, что пользователи «Резерв+» иногда жалуются на внезапное исчезновение статуса отсрочки без каких-либо изменений в жизненных обстоятельствах. Из-за технических сбоев и системных ошибок приложения гражданам приходится лично обращаться в ЦНАП для восстановления документов в базе. Юристы объяснили, что делать тем украинцам, у которых исчезла отсрочка во время пребывания за границей.

Помимо технических ошибок, существует немало законных причин для отмены отсрочки от мобилизации. Основания для отсрочки автоматически аннулируются из-за задолженности по уплате алиментов или в случае ухода студента в академический отпуск. Также рискуют остаться без защиты от мобилизации военнообязанные, которые вовремя не прошли повторный медосмотр или потеряли бронь из-за увольнения с предприятия, относящегося к критически важным отраслям.