Лікар оформлює довідку. Фото: кадр з відео

Щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військовозобов'язаним доведеться збирати більше довідок. Кабмін зобов'язав надавати ТЦК підтвердження виплат або спеціальний акт. Та навіть наявність хворих родичів не врятує від мобілізації, якщо в сім'ї є інші діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №560.

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Що вимагає закон щодо відстрочок по догляду

Якщо раніше спеціальні документи вимагали лише від тих, хто доглядає за батьками дружини, то тепер правила посилили для всіх.

Віднині стандартних паперів недостатньо. Щоб ТЦК затвердив відстрочку, військовозобов'язаний мусить довести факт постійного догляду. Зробити це можна двома шляхами: надати відповідний акт або принести довідку про отримання державної компенсації за такий догляд.

Єдиний виняток уряд залишив для опікунів недієздатних осіб. Їм, як і раніше, для спілкування з військкомами потрібно надати лише судове рішення.

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Чотири кроки до оформлення відстрочки по догляду

Загальна процедура оформлення постійного догляду у 2026 році базується на пункті 9 статті 23 профільного закону про мобілізацію. Процес починається у кабінеті сімейного лікаря.

Медики мають підтвердити, що літня людина дійсно потребує сторонньої допомоги:

пацієнту видають направлення на ЛКК або оцінку функціонування;

після обстеження формується висновок комісії (форма 080-4/о або 080-2/о);

альтернативним документом є витяг із рішення ЕКОПФО.

Наступним етапом чоловік може звернутися до управління соцзахисту (УСЗН) для призначення грошової компенсації. Якщо цей варіант не підходить, потрібно йти до місцевої ради чи ЦНАПу із заявою про складання акта здійснення догляду.

Як передати документи до ТЦК

Зібравши всі довідки, необхідно сформувати і передати пакет документів для територіального центру комплектування.

До військкомату потрібно надати:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код (РНОКПП); свідоцтво про народження для підтвердження родинних зв'язків; медичні висновки (ЛКК або ЕКОПФО); акт про догляд або соціальна довідка про виплати; заповнена заява згідно з додатком 4 до постанови №560.

Передати документи військкомам можна особисто під час особистого візиту, надіславши рекомендований лист із повідомленням про вручення, або через представника з нотаріальною довіреністю. ТЦК та СП зобов'язані ухвалити рішення за сім робочих днів.

Якщо виникають підозри, що процес оформлення відстрочки штучно затягується, варто подати нову заяву з вимогою письмової відповіді або одразу скаржитися до обласного ТЦК чи Міністерства оборони.

Опікунство через суд під час війни

Процес опікунства стосується лише тих родичів, які офіційно визнані недієздатними через стійкі психічні розлади чи деменцію. Отримати такий статус можна виключно в судовому порядку. Збір документів та суди в умовах війни зазвичай тривають від півтора до двох місяців.

Щоб суддя призначив чоловіка опікуном, необхідно пройти кілька кроків:

отримати попередній висновок від органу опіки та піклування; подати позовну заяву з медичними довідками та історією хвороби; дочекатися результатів обов'язкової судово-психіатричної експертизи; після позитивного вердикту оформити посвідчення опікуна.

Навіть із судовим рішенням військкоми розглядатимуть справу індивідуально. Відстрочку дадуть лише за умови, що чоловік реально проживає з хворим і в родині немає інших людей, здатних взяти на себе ці обов'язки.

Чому суди відмовляють синам у відстрочці по догляду чи опікою

Судова практика доводить, що ТЦК часто виграють справи проти військовозобов'язаних, які помиляються з документами. Наприклад, у 2025 році Миколаївський окружний адмінсуд (справа № 400/560/25) відмовив чоловіку, який доглядав за матір'ю. Причиною стало те, що позивач має двох рідних сестер, які за законом також зобов'язані піклуватися про батьків.

Інший показовий випадок розглядав Івано-Франківський окружний адмінсуд того ж року (справа № 300/1665/25). Чоловіка мобілізували, хоча він доглядав за матір'ю з другою групою інвалідності та психічним розладом. Судді визнали дії ТЦК законними, оскільки на момент призову позивач ще не встиг оформити опіку та не подав відповідну заяву до військкомату.

Новини.LIVE інформували, що користувачі "Резерв+" інколи скаржаться про раптове зникнення статусу відстрочки без жодних змін у життєвих обставинах. Через технічні збої та системні помилки застосунку громадянам доводиться особисто йти до ЦНАПу для відновлення документів у базі. Юристи пояснили, що робити тим українцям, в кого зникла відстрочка під час перебування за кордоном.

Окрім технічних помилок, існує чимало законних причин для скасування відстрочки від мобілізації. Підстави для відстрочки автоматично анулюються через борги зі сплати аліментів або в разі виходу студента в академічну відпустку. Також без захисту від мобілізації ризикують залишитися військовозобов'язані, які вчасно не пройшли повторний медогляд чи втратили бронь через звільнення з критичного підприємства.