Отсрочка от мобилизации при поступлении в колледж после 9 класса

Очередь мужчин к ТЦК и на обучение. Фото: коллаж Новини.LIVE

Граждане, имеющие только базовое общее среднее образование, то есть девять классов, и ранее не продолжавшие обучение, сохраняют право на освобождение от призыва при поступлении в профессиональные колледжи. Например, зачисление в экономико-технологический колледж в такой ситуации не считается нарушением требований к уровню образования. Отсрочка предоставляется при условии, что это первое поступление лица в учебное заведение.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Могут ли мужчины с 9 классами образования поступать в колледж и получить отсрочку

Согласно пункту 1 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву не подлежат лица, получающие профессионально-техническое, предвысшее и высшее образование, а также докторанты и лица, зачисленные в интернатуру. Они должны обучаться исключительно по дневной или дуальной форме. При этом уровень обучения должен быть выше ранее полученного, в соответствии с последовательностью, определенной в части 2 статьи 10 Закона "Об образовании".

Справка из ЕДЕБО как основной документ

Сам по себе статус студента не гарантирует защиты от призыва, поскольку отсрочку необходимо официально оформить. Ключевым документом в этой процедуре является справка об обучающемся. Она формируется ответственными сотрудниками колледжа в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования (ЕГЕБО).

Владислав Дерий пояснил, что законодательство требует, чтобы этот документ соответствовал Приложению 9 к постановлению правительства № 560 от 16 мая 2024 года, которое регулирует порядок проведения призыва граждан во время мобилизации.

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Именно в этой справке содержится крайне важная запись о сохранении последовательности получения образования. Если в документе указана формулировка "Да, не нарушает", студент имеет полное право на отсрочку.

Способы оформления отсрочки: ЦНАП и онлайн

Военнообязанные имеют два варианта получения отсрочки. Это может быть Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого необходимо подготовить справку из базы ЕДЕБО и действующий военно-учетный документ.

При этом допускается использование как классического бумажного талона, так и его электронной версии (е-ВОД), сгенерированной в приложениях "Резерв+" или "Дія".

Если система ЕДЕБО подтверждает записью, что непрерывность образования сохраняется, студент колледжа может оформить отсрочку онлайн непосредственно через мобильное приложение "Резерв+".

Новини.LIVE также писали, что студенты, переступающие в другие высшие учебные заведения после отчисления с предыдущего места обучения без получения диплома, нередко получают автоматические отказы в отсрочке из-за технических сбоев в алгоритмах электронных баз. Однако юристы подчеркивают, что факт такого перевода не нарушает принцип последовательности получения образования, поэтому подобные отказы можно успешно обжаловать.

Кроме того, военнообязанные имеют право изменить уже оформленное основание для отсрочки на другое, подав необходимые документы и заявление через ЦНАП. Пока специальная комиссия при ТЦК и СП рассматривает новое обращение, предыдущая отсрочка остается в силе.