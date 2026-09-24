Відстрочка від мобілізації при вступі до коледжу після 9 класу

Черга з чоловіків до ТЦК та навчання. Фото: колаж Новини.LIVE

Громадяни, які мають лише базову загальну середню освіту, тобто дев'ять класів і раніше не продовжували навчання, зберігають право на звільнення від призову при вступі до фахових коледжів. Наприклад, зарахування до економіко-технологічного коледжу в такій ситуації не вважається порушенням рівня освіти. Відстрочка надається за умови, якщо це перше надходження особи до навчального закладу.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть чоловіки з 9 класами освіти вступати до коледжу і отримати відстрочку

Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову не підлягають здобувачі професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, а також докторанти та особи, зараховані до інтернатури. Вони мають навчатися виключно за денною або дуальною формою. При цьому рівень навчання має бути вищим за раніше здобутий, відповідно до послідовності, яка визначена у частині 2 статті 10 Закону "Про освіту".

Довідка з ЄДЕБО як головний документ

Автоматично статус студента не гарантує захисту від призову, оскільки відстрочку необхідно офіційно оформити. Ключовим документом у цій процедурі виступає довідка про здобувача освіти. Вона формується відповідальними працівниками коледжу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Владислав Дерій пояснив, що законодавство вимагає, щоб цей документ відповідав Додатку 9 до урядової постанови № 560 від 16 травня 2024 року, яка регулює порядок проведення призову громадян під час мобілізації.

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Саме в цій довідці міститься критично важливий запис щодо збереження послідовності здобуття освіти. Якщо в документі зазначено формулювання "Так, не порушує", студент має повне право на відстрочку.

Шляхи оформлення відстрочки ЦНАП та онлайн

Військовозобов'язані мають два варіанти отримання відстрочки. Це може бути Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього необхідно підготувати сформовану довідку з бази ЄДЕБО та чинний військово-обліковий документ.

При цьому дозволяється використовувати як класичний паперовий квиток, так і його електронну версію (е-ВОД), згенеровану в застосунках "Резерв+" або "Дія".

Якщо система ЄДЕБО підтверджує записом, що послідовність освіти зберігається, студент коледжу може оформити відстрочку онлайн безпосередньо через мобільний застосунок "Резерв+".

Новини.LIVE також писали, що студенти, які перевступають до інших закладів вищої освіти після відрахування з попереднього місця навчання без отримання диплома, нерідко отримують автоматичні відмови у відстрочці через технічні збої в алгоритмах електронних баз. Проте юристи підкреслюють, що факт такого перевступу не порушує принципу послідовності здобуття освіти, тому подібні відмови можна успішно оскаржувати.

Крім того, військовозобов'язані мають право змінити вже оформлену підставу для відстрочки на іншу, подавши необхідні документи та заяву через ЦНАП. Допоки спеціальна комісія при ТЦК та СП розглядає нове звернення, попередня відстрочка залишається чинною.