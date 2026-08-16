Выезд за границу после службы: как действует постановление № 768

Проверка салона автобуса на границе. Фото: ГПСУ

Наличие отсрочки от мобилизации по окончании срока военного контракта не открывает автоматически границы для бывших военнослужащих. Покинуть территорию Украины они смогут только при условии, что подпадают под специальные категории, предусмотренные общими правилами пересечения границы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Постановление КМУ №768, передает Новини.LIVE.

На каких основаниях бывшие контрактники-военные могут выехать за границу

Украинские военнослужащие, у которых истек срок контракта и которые получили законную отсрочку от дальнейшего призыва, не получают автоматического разрешения на выезд за пределы страны. Освобождение от мобилизационных процедур после длительной службы не является пропуском для пересечения государственной границы.

Процедура предоставления послеконтрактной отсрочки четко регулируется постановлением правительства № 768. Действие этого документа распространяется исключительно на вопросы призыва внутри страны. Соответственно, сам факт наличия такой отсрочки от армии никоим образом не влияет на возможность гражданина покинуть Украину в период действия военного положения.

Для пересечения государственной границы бывшие военнослужащие, как и остальные граждане, должны руководствоваться другим нормативным актом — постановлением Кабинета Министров № 57. Оно устанавливает общие правила и требования к выезду.

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Чтобы легально оказаться за границей, лицо должно относиться к одной из определенных законодательством категорий. Наличие отсрочки в связи с окончанием контракта в этот перечень не входит и не может использоваться в качестве основания для выезда.

Кто имеет право на выезд за границу

Право покинуть страну имеют мужчины с определенными семейными обстоятельствами, в частности те, кто самостоятельно воспитывает детей или является родителями троих и более несовершеннолетних детей.

Также законодательство разрешает пересекать границу водителям, представителям определенных профессий и людям, осуществляющим постоянный уход или сопровождающим лиц с инвалидностью.

Для представителей информационной сферы и СМИ государство прописало отдельный алгоритм действий. Журналисты не могут выехать по общим правилам, но они обязаны пройти специальную процедуру оформления зарубежной командировки. Главным требованием для этой категории является документальное подтверждение того, что их поездка преследует исключительно профессиональные цели.

Такие же правила действуют и для сотрудников закрепленных предприятий, если цель их поездки связана с профессиональной деятельностью или рабочими задачами.

Как писали Новини.LIVE, военнообязанные граждане, которым установлена третья группа инвалидности, освобождаются от необходимости получать специальные справки из военкомата для выезда за пределы Украины. Однако правоведы отмечают, что для успешного и быстрого прохождения пограничного контроля таким лицам обязательно необходимо предъявить инспекторам три основных подтверждающих документа.

Граждане, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей и имеющие официально оформленное освобождение от мобилизации, наделены законным правом покидать страну даже без сопровождения своих сыновей или дочерей. Согласно правительственным правилам военного времени, для самостоятельного выезда мужчине придется предоставить на пункте пропуска строго определенный пакет документов.