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Головна Мобілізація Відстрочка після контракту не дає права на виїзд з України

Відстрочка після контракту не дає права на виїзд з України

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 06:30
Виїзд за кордон після служби: як працює постанова № 768
Перевірка салону автобуса на кордоні. Фото: ДПСУ

Наявність відстрочки від мобілізації після завершення військового контракту не відкриває автоматично кордони для колишніх військовослужбовців. Залишити територію України вони зможуть лише за умови, якщо підпадають під спеціальні категорії, які передбачені загальними правилами перетину.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, посилаючись на Постанову КМУ №768, передає Новини.LIVE.

На яких підставах колишні контрактники-військові можуть виїхати за кордон

Українські військовослужбовці, які завершили дію свого контракту та отримали законну відстрочку від подальшого призову, не набувають автоматичного дозволу на виїзд за межі країни. Звільнення від мобілізаційних процесів після тривалої служби не є перепусткою через державний кордон.

Процедура надання післяконтрактної відстрочки чітко регулюється урядовою постановою № 768. Дія цього документа поширюється виключно на питання призову всередині держави. Відповідно, сам факт наявності такого відпочинку від армії жодним чином не впливає на можливості громадянина покинути Україну в період дії воєнного стану.

Для перетину державного кордону колишні військові, як і решта громадян, мають керуватися іншим нормативним актом — постановою Кабінету Міністрів № 57. Вона встановлює загальні правила та вимоги до виїзду.

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Щоб легально опинитися за кордоном, особа повинна належати до однієї з визначених законодавством категорій. Наявність відстрочки у зв'язку із закінченням контракту до цього переліку не входить і не може використовуватися як підстава для виїзду.

Хто має право на виїзд за кордон

Право покинути країну мають чоловіки з певними сімейними обставинами, зокрема ті, хто самостійно виховує дітей, або є батьками трьох і більше неповнолітніх.

Також законодавство дозволяє перетинати кордон водіям, представникам визначених професій та людям, які здійснюють постійний догляд чи супроводжують осіб з інвалідністю.

Для представників інформаційної сфери та медіа держава прописала окремий алгоритм дій. Журналісти не можуть виїхати за загальними правилами, але вони зобов'язані пройти спеціальну процедуру оформлення закордонного відрядження. Головною вимогою для цієї категорії є документальне підтвердження того, що їхня поїздка має виключно професійну мету. 

Такі ж правила діють й для заброньованих підприємств, якщо мета їхньої поїздки пов'язана з професійною діяльністю чи робочими задачами.

Як писали Новини.LIVE, військовозобов'язані громадяни, яким встановлено третю групу інвалідності, звільняються від необхідності отримувати спеціальні довідки від військкомату для виїзду за межі України. Проте правознавці наголошують, що для успішного та швидкого проходження прикордонного контролю таким особам обов'язково потрібно пред'явити інспекторам три основні підтвердні документи.

Громадяни, що самотужки виховують неповнолітніх нащадків та мають офіційно оформлене звільнення від мобілізації, наділені законним правом покидати країну навіть без супроводу своїх синів чи доньок. Згідно з урядовими правилами воєнного часу, для самостійного виїзду чоловіку доведеться надати на пункті пропуску суворо визначений пакет паперів.

відстрочка контракт виїзд за кордон
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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