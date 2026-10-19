Различия между контрактами ВСУ и ГПСУ: адвокат разъяснил нюансы, касающиеся отсрочки

Отсрочка после контракта: почему год службы лучше, чем три
Окончание срока контракта не гарантирует абсолютно каждому бывшему военнослужащему отсрочку от мобилизации. Право на годовой отпуск получают только те, кто заключал новый контракт сроком на один год в возрасте 18–25 лет. Также не менее важно своевременно уведомить командира об увольнении, чтобы не попасть в военный резерв.
Нюансы объяснил кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.
Как продолжительность контракта влияет на отсрочку
Кандидат юридических наук и адвокат Евгений Филипец рассказал о юридическом парадоксе на примере двух военнослужащих одного возраста. Оба парня заключили контракты в возрасте от 18 до 25 лет и успешно завершили службу, однако один подписал документы на год, а другой — на три года. В результате первый получил законную отсрочку от мобилизации, а второму ТЦК отказал.
Для получения отсрочки сроком на 12 месяцев необходимо, чтобы одновременно совпали три фактора: возраст при подписании от 18 до 25 лет, продолжительность самого контракта ровно один год и увольнение по соответствующему пункту статьи 26 Закона о воинской обязанности и военной службе.
Если молодой человек решил сразу подписать трехлетний договор, он автоматически теряет право на этот годичный перерыв от призыва. Юрист подчеркивает, что в таких случаях отказы военкоматов являются абсолютно правомерными, ведь закон требует выполнения всех трех условий без исключений.
"Если контракт заключается на три года, то логично, что такой отсрочки не будет", — отмечает Евгений Филипец.
Что важно знать о процедуре увольнения со службы
Отдельной проблемой для военных становится сам процесс расторжения отношений с командованием по истечении срока действия договора. Многое будет зависеть от структуры, в которой проходит служба.
В Вооруженных Силах Украины текст контракта содержит жесткое требование относительно сроков уведомления. Военнослужащий обязан подать рапорт о нежелании продолжать службу ровно за три месяца до даты окончания контракта. В зависимости от качества делопроизводства в конкретной части этот первый рапорт может сразу стать основанием для приказа об увольнении, либо же военнослужащему придется писать еще один документ непосредственно в день истечения срока действия контракта.
Зато в Государственной пограничной службе правила о трёх месяцах нет, поэтому бойцы просто подают рапорт об увольнении в связи с истечением срока действия контракта по собственной инициативе.
Резерв или запас: какой статус после службы по контракту
После окончательного увольнения возникает вопрос о дальнейшем статусе гражданина. Евгений Филипец пояснил, что бывший контрактник не становится автоматически резервистом. Зачисление в военный резерв происходит исключительно при условии, если человек сам выразил такое желание.
Если же военнослужащий не планирует оставаться в резерве, он увольняется в запас и приобретает статус обычного военнообязанного. Это дает ему право в будущем оформлять отсрочки или получать бронирование от предприятий.
На практике бывают случаи, когда командиры частей самовольно, без каких-либо активных действий и согласия со стороны военнослужащего, зачисляют его в резерв. Адвокат называет такие действия командования абсолютно незаконными. В подобных ситуациях юристы советуют индивидуально обжаловать приказы, отменить процедуру и требовать перевода лица в законный статус военнообязанного.
Также Новини.LIVE сообщали, что бойцы, получившие инвалидность в ходе боевых действий или статус "пригодных только к службе в подразделениях обеспечения" от ВЛК, могут беспрепятственно заключать военные контракты. В Минобороны разъяснили особенности действия медицинских исключений и уточнили перечень штатных должностей, которые разрешено занимать военнослужащим с таким состоянием здоровья.
Недавно Кабмин одобрил и передал в парламент законопроект, изменяющий процедуру постановки на квартирный учет военнослужащих и их семей. Предложенные нормы позволят претендентам становиться в очередь на улучшение жилищных условий непосредственно по месту дислокации воинской части.