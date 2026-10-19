Различия между контрактами ВСУ и ГПСУ: адвокат разъяснил нюансы, касающиеся отсрочки

Военный-дроновод. Фото: 24-я ОМБр

Окончание срока контракта не гарантирует абсолютно каждому бывшему военнослужащему отсрочку от мобилизации. Право на годовой отпуск получают только те, кто заключал новый контракт сроком на один год в возрасте 18–25 лет. Также не менее важно своевременно уведомить командира об увольнении, чтобы не попасть в военный резерв.

Нюансы объяснил кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Как продолжительность контракта влияет на отсрочку

Кандидат юридических наук и адвокат Евгений Филипец рассказал о юридическом парадоксе на примере двух военнослужащих одного возраста. Оба парня заключили контракты в возрасте от 18 до 25 лет и успешно завершили службу, однако один подписал документы на год, а другой — на три года. В результате первый получил законную отсрочку от мобилизации, а второму ТЦК отказал.

Для получения отсрочки сроком на 12 месяцев необходимо, чтобы одновременно совпали три фактора: возраст при подписании от 18 до 25 лет, продолжительность самого контракта ровно один год и увольнение по соответствующему пункту статьи 26 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Если молодой человек решил сразу подписать трехлетний договор, он автоматически теряет право на этот годичный перерыв от призыва. Юрист подчеркивает, что в таких случаях отказы военкоматов являются абсолютно правомерными, ведь закон требует выполнения всех трех условий без исключений.

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"Если контракт заключается на три года, то логично, что такой отсрочки не будет", — отмечает Евгений Филипец.

Что важно знать о процедуре увольнения со службы

Отдельной проблемой для военных становится сам процесс расторжения отношений с командованием по истечении срока действия договора. Многое будет зависеть от структуры, в которой проходит служба.

В Вооруженных Силах Украины текст контракта содержит жесткое требование относительно сроков уведомления. Военнослужащий обязан подать рапорт о нежелании продолжать службу ровно за три месяца до даты окончания контракта. В зависимости от качества делопроизводства в конкретной части этот первый рапорт может сразу стать основанием для приказа об увольнении, либо же военнослужащему придется писать еще один документ непосредственно в день истечения срока действия контракта.

Зато в Государственной пограничной службе правила о трёх месяцах нет, поэтому бойцы просто подают рапорт об увольнении в связи с истечением срока действия контракта по собственной инициативе.

Резерв или запас: какой статус после службы по контракту

После окончательного увольнения возникает вопрос о дальнейшем статусе гражданина. Евгений Филипец пояснил, что бывший контрактник не становится автоматически резервистом. Зачисление в военный резерв происходит исключительно при условии, если человек сам выразил такое желание.

Если же военнослужащий не планирует оставаться в резерве, он увольняется в запас и приобретает статус обычного военнообязанного. Это дает ему право в будущем оформлять отсрочки или получать бронирование от предприятий.

На практике бывают случаи, когда командиры частей самовольно, без каких-либо активных действий и согласия со стороны военнослужащего, зачисляют его в резерв. Адвокат называет такие действия командования абсолютно незаконными. В подобных ситуациях юристы советуют индивидуально обжаловать приказы, отменить процедуру и требовать перевода лица в законный статус военнообязанного.

Также Новини.LIVE сообщали, что бойцы, получившие инвалидность в ходе боевых действий или статус "пригодных только к службе в подразделениях обеспечения" от ВЛК, могут беспрепятственно заключать военные контракты. В Минобороны разъяснили особенности действия медицинских исключений и уточнили перечень штатных должностей, которые разрешено занимать военнослужащим с таким состоянием здоровья.

Недавно Кабмин одобрил и передал в парламент законопроект, изменяющий процедуру постановки на квартирный учет военнослужащих и их семей. Предложенные нормы позволят претендентам становиться в очередь на улучшение жилищных условий непосредственно по месту дислокации воинской части.