Різниця контрактів ЗСУ та ДПСУ: адвокат пояснив нюанси щодо відстрочки

Військовий-дронщик. Фото: 24 ОМБр

Завершення контракту не гарантує абсолютно кожному колишньому військовому відстрочки від мобілізації. Право на річний відпочинок отримують лише ті, хто укладав новий контракт на один рік у віці 18-25 років. Також не менш важливо коректно попередити командира про звільнення, щоб не потрапити до військового резерву.

Нюанси пояснив кандидат юридичних наук Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Як тривалість контракту впливає на відстрочку

Кандидат юридичних наук та адвокат Євген Филипець розповів про юридичний парадокс на прикладі двох військовослужбовців однакового віку. Обидва хлопці уклали контракти у віці від 18 до 25 років і успішно завершили службу, проте один підписав документи на рік, а інший — на три роки. У результаті перший отримав законну відстрочку від мобілізації, а іншому ТЦК відмовив.

Для отримання відстрочки терміном на 12 місяців необхідно, щоб одночасно збіглися три фактори: вік підписання від 18 до 25 років, тривалість самого контракту рівно один рік та звільнення за відповідним пунктом статті 26 Закону про військовий обов'язок і військову службу.

Якщо молода людина вирішила одразу підписати трирічний договір, вона автоматично втрачає право на цей річний відпочинок від призову. Юрист наголошує, що в таких випадках відмови військкоматів є абсолютно правомірними, адже закон вимагає виконання всіх трьох умов без винятків.

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"Якщо контракт укладається на три роки, то логічно, що такої відстрочки не буде", — зазначає Євген Филипець.

Що важливо знати про процедуру звільнення зі служби

Окремою проблемою для військових стає сам процес розірвання відносин із командуванням по завершенню терміну дії договору. Багато чого залежатиме від структури, де проходить служба.

У Збройних Силах України текст контракту містить жорстку вимогу щодо строків попередження. Військовослужбовець зобов'язаний подати рапорт про небажання продовжувати службу рівно за три місяці до дати закінчення контракту. Залежно від якості роботи діловодства у конкретній частині, цей перший рапорт може одразу стати підставою для наказу про звільнення, або ж військовому доведеться писати ще один документ безпосередньо в день завершення договору.

Натомість у Державній прикордонній службі правило трьох місяців відсутнє, тому бійці просто подають рапорт про звільнення у зв'язку із закінченням строку дії контракту за власною ініціативою.

Резерв чи запас: який статус після служби на контракті

Після остаточного звільнення виникає питання подальшого статусу громадянина. Євген Филипець пояснив, що колишній контрактник не стає автоматично резервістом. Зарахування до військового резерву відбувається виключно за умови, якщо людина сама висловила таке бажання.

Якщо ж військовий не планує залишатися в резерві, він звільняється у запас і набуває статусу звичайного військовозобов'язаного. Це дає йому право в майбутньому оформлювати відстрочки або отримувати бронювання від підприємств.

На практиці трапляються випадки, коли командири частин самовільно, без жодних активних дій та згод зі сторони військового, зараховують його до резерву. Адвокат називає такі дії командування абсолютно незаконними. У подібних ситуаціях юристи радять індивідуально оскаржувати накази, відмотувати процедуру назад і вимагати переведення особи у законний статус військовозобов'язаного.

Також Новини.LIVE повідомляли, що бійці, які дістали інвалідність у бойових діях або отримали від ВЛК статус придатних лише до служби в підрозділах забезпечення, можуть безперешкодно укладати військовіу контракти. У Міноборони роз'яснили особливості дії медичних винятків та уточнили перелік штатних посад, які дозволено обіймати військовим із таким станом здоров'я.

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