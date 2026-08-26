Как изменить основание для отсрочки от мобилизации: новые сроки и правила

Военнослужащие за компьютером. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Украинские военнообязанные не лишатся действующей отсрочки при изменении основания для её получения. Правительство установило четкие сроки рассмотрения заявлений — от 7 до 15 рабочих дней — и запретило направлять граждан на ВЛК в этот период. Кроме того, подать заявление на новую отсрочку по другому основанию можно через ЦНАП или портал "Дія".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

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Новые правила изменения отсрочки по другому основанию

Военнообязанным больше не нужно проходить военно-медицинскую комиссию при изменении основания для отсрочки. Теперь направление на ВМК не будет выдаваться до момента принятия окончательного решения.

Что касается отсрочек, то оформить или изменить статус теперь можно непосредственно через ЦНАП или в меню портала «Дія». Электронная система будет автоматически проверять статус заявителя, факт его нахождения на воинском учете и наличие действующих отсрочек.

Мобилизуют ли человека в процессе изменения основания для отсрочки

Если у человека уже есть отсрочка, например, в связи с обучением, но у него появилась другая законная причина из перечня 23-й статьи Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", он может инициировать переоформление. В течение всего времени, пока комиссия рассматривает заявление, предыдущая отсрочка продолжает действовать. Это полностью исключает возможность мобилизации гражданина в переходный период. Но это возможно только в том случае, если его предыдущий статус не подлежит принудительной отмене по другим причинам.

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Защита от дублирования обращений также автоматизирована. Система просто прекратит формирование заявления, если лицо не состоит на учете или уже имеет действующее освобождение от призыва. Исключение составляют лишь две ситуации: непосредственное переоформление на другое основание или если до конца действия текущего документа остается менее 30 дней.

Что касается сроков рассмотрения, то комиссии предоставляется 7 рабочих дней с момента регистрации обращения. Этот срок может быть продлен максимум до 15 рабочих дней, исключительно в случае необходимости направления дополнительных запросов в государственные органы.

Что станет со старой действующей отсрочкой, если новую не одобрят

В случае одобрения новой отсрочки информация об этом должна появиться в базе в течение одного календарного дня, и только после этого прежний статус окончательно аннулируется.

Если же комиссия откажет в переоформлении, военнообязанный ничего не теряет, поскольку его предыдущая отсрочка будет сохранять свою законность ровно до истечения того срока, который был определен из самого начала.

Как уже писали ранее Новини.LIVE, учителям, имеющим занятость с нагрузкой от 0,75 ставки по основному трудовому договору, разрешат оформлять онлайн отсрочку от призыва. Министерство обороны уже запустило тестирование обновлённого цифрового функционала в системе "Резерв+".

В случаях, когда базам данных не удалось автоматически проверить необходимые основания для продления отсрочки, гражданам может потребоваться дополнительный визит в ЦНАП для уточнения сведений. Какие категории граждан должны обращаться не в ТЦК, а в ЦНАП.