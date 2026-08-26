Як змінити підставу відстрочки від мобілізації: нові строки та правила

Військовослужбовці за комп'ютером. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Українські військовозобов'язані не втрачатимуть чинну відстрочку під час зміни підстави для її отримання. Уряд встановив чіткі строки розгляду заяв від 7 до 15 робочих днів і заборонив відправляти громадян на ВЛК у цей період. Окрім того, подати заяву на нову відстрочку за іншою підставою можна через ЦНАП з або портал "Дія".

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Міністерства оборони України.

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Нові правила зміни відстрочки через іншу підставу

Військовозобов'язаним більше не потрібно проходити військово-лікарську комісію під час зміни підстави для відстрочки. Тепер направлення на ВЛК не видаватимуть до моменту ухвалення остаточного рішення.

Щодо відстрочок, то оформити чи змінити статус тепер можна безпосередньо через ЦНАП, або меню порталу "Дія". Електронна система автоматично перевірятиме статус заявника, факт його перебування на військовому обліку та наявність поточних відстрочок.

Чи мобілізують людину в процесі зміни підстави на відстрочку

Якщо людина вже має відстрочку, наприклад, через навчання, але у неї з'явилася інша законна причина зі списку 23-ї статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вона може ініціювати переоформлення. Протягом усього часу, поки комісія вивчає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти. Це повністю унеможливлює мобілізацію громадянина у перехідний період. Але це тільки якщо тільки його попередній статус не підлягає примусовому скасуванню з інших причин.

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Захист від дублювання звернень також автоматизовано. Система просто припинить формування заяви, якщо особа не стоїть на обліку або вже має чинне звільнення. Виняток становлять лише дві ситуації: безпосереднє переоформлення на іншу підставу, або ж якщо до кінця дії поточного документа залишається менш як 30 днів.

Що стосується термінів розгляду, то комісії надається 7 робочих днів з моменту реєстрації звернення. Цей час може бути подовжено максимум до 15 робочих днів, виключно якщо виникне потреба надіслати додаткові запити до державних структур.

Що буде зі старою чинною відстрочкою, якщо нову не схвалять

У разі схвалення нової відстрочки, інформація про це має з'явитися у базі протягом одного календарного дня, і лише після цього старий статус остаточно анулюється.

Якщо ж комісія відмовить у переоформленні, військовозобов'язаний нічого не втрачає, бо його попередня відстрочка зберігатиме свою легітимність рівно до завершення того строку, який був визначений від самого початку.

Як уже писали раніше Новини.LIVE, для вчителів, які мають зайнятість із навантаженням від 0,75 ставки за основним трудовим договором дозволять оформлювати онлайн відстрочку від призову. Міністерство оборони вже запустило тестування оновленого цифрового функціонала в системі "Резерв+".

У випадках, коли базам даних не вдалося автоматично верифікувати необхідні підстави для продовження відстрочки, громадянам може знадобитися додатковий візит до ЦНАПу для уточнення відомостей. Які категорії громадян мають йти не в ТЦК, а до ЦНАП.