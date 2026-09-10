Реально ли получить бронь по старому приписному без ВЛК

Мужчины подают документы в ЦНАП. Фото: коллаж Новини.LIVE

Граждане Украины, подлежащие воинской службе, могут получить отсрочку от мобилизации даже без прохождения военно-медицинской комиссии и имея лишь старую призывную книжку. Однако для успешного оформления отсрочки через портал "Дія" крайне важно своевременно уточнить персональные данные для воинского учета.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как оформить отсрочку для работника, имеющего только призывной билет

Работодатели могут оформлять отсрочку для работников через портал "Дія" при наличии электронного военного документа. Например, такие специальные льготы действуют для предприятий оборонного комплекса, где разрешается оформлять отсрочку на 45 дней даже тем гражданам, которые находятся в розыске.

В то же время отсутствие действующего бумажного военного билета и непрохождение военно-медицинской комиссии не станут препятствием для получения отсрочки от мобилизации.

Согласно пункту 9 постановления правительства № 559 от 16 мая 2024 года, электронные и бумажные документы обладают абсолютно одинаковой юридической силой. Таким образом, работодателю для оформления отсрочки достаточно действующей цифровой выписки из реестра "Оберег", даже если у работника на руках есть только старое призывное удостоверение.

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Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, медицинский осмотр также не входит в перечень обязательных условий автоматического бронирования, определенных пунктом 29 Порядка № 76.

Сам процесс бронирования сотрудников критически важных предприятий и государственных органов осуществляется исключительно силами работодателя через государственный портал "Дія". Статья 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает такую возможность именно для лиц, имеющих категорию «военнообязанный». После успешного завершения процедуры данные об отсрочке автоматически заносятся в электронный военно-учетный документ.

Просто скачать и установить "Резерв+" на смартфон недостаточно

Однако просто иметь нужный статус в приложении "Резерв+" недостаточно. Система заблокирует бронирование, если в едином реестре отсутствует информация об уточнении персональных данных в соответствии с Законом № 3633-IX. Поэтому необходимо предоставить исчерпывающую информацию о себе и уточнить все персональные данные в приложении.

Также работник обязательно должен состоять на воинском учете и не иметь статуса разыскиваемого. Это базовые требования действующей редакции постановления правительства от 27 января 2023 года (с изменениями от 1 сентября 2026 года). Юрист Юрий Айвазян также отдельно подчеркнул, что время обновления самого документа в приложении свидетельствует лишь о технической синхронизации программы. Реальная дата уточнения учетных данных фиксируется исключительно в полном электронном документе.

"Если при первом входе в "Резерв+" вы уже вводили или подтверждали актуальные персональные данные, и они были переданы в реестр, то требование об уточнении уже выполнено", — отмечает Айвазян.

Физически посещать ТЦК и СП для этого не требуется. Особый порядок действует исключительно для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Специалиста такой компании могут забронировать на срок до 45 календарных дней с момента подписания трудового договора.

"Отдельно существует специальное исключение для определенной законом категории предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работника такого предприятия на установленных законом условиях можно забронировать на срок до 45 календарных дней со дня заключения трудового договора даже при отсутствии уточненных данных, надлежащего военно-учетного документа, стояния на воинском учете или даже при наличии розыска. Такое отсрочка предоставляется не более одного раза в течение календарного года. Это специальный порядок, а не общее правило для любого критически важного предприятия", — отметил Юрий Айвазян.

Новини.LIVE писали о том, что ТЦК и СП имеют право запрашивать и проверять документы по воинскому учету на любом предприятии за все годы работы, а не только за последний. Однако это не означает, что они могут налагать штрафы за все годы нарушения. Существуют четкие сроки, в течение которых должностных лиц можно оштрафовать или привлечь к ответственности.

Между тем уволенные из армии бойцы нередко видят в приложении «Резерв+» неверные данные. Иногда даже при наличии бумажного военного билета с печатью о списании программа продолжает показывать статус действующего военнообязанного. Хотя это и сбой данных, ветеранам важно заставить ТЦК исправить электронные записи.