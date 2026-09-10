Чи реально отримати бронь зі старим приписним без ВЛК

Чоловіки подають документи в ЦНАПі. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані громадяни України можуть отримати бронювання від мобілізації навіть без проходження військово-лікарської комісії та з одним лише старим приписним. Однак для успішного оформлення відстрочки через портал "Дія" критично важливо своєчасно уточнити персональні дані для військового обліку.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Як бронювати працівника, який має лише приписне

Роботодавці можуть бронювати працівників через портал "Дія" за наявності електронного військового документа. Наприклад, такі спеціальні пільги діють для підприємств оборонного комплексу, де дозволяють оформлювати відстрочку на 45 днів навіть тим громадянам, які перебувають у розшуку.

Водночас відсутність актуального паперового військового квитка та непройдена військово-лікарська комісія не стануть перешкодою для отримання броні від мобілізації.

Згідно з пунктом 9 урядової постанови № 559 від 16 травня 2024 року, електронні та паперові документи наділені абсолютно однаковою юридичною силою. Отже, роботодавцю для оформлення відстрочки вистачить чинного цифрового витягу з реєстру "Оберіг", навіть якщо на руках у працівника є лише старе приписне свідоцтво.

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Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, медичний огляд також не входить до переліку обов'язкових умов автоматичного бронювання, що визначені пунктом 29 Порядку № 76.

Сам процес бронювання співробітників критично важливих підприємств та державних органів відбувається виключно силами роботодавця через державний портал "Дія". Стаття 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає таку можливість саме для осіб, які мають категорію "військовозобов'язаний". Після успішного завершення процедури дані про відстрочку автоматично підтягуються в електронний військово-обліковий документ.

Просто скачати та встановити Резерв+ на смартфон недостатньо

Проте просто мати потрібний статус у застосунку "Резерв+" недостатньо. Система заблокує бронювання, якщо в єдиному реєстрі відсутня інформація про уточнення персональних даних згідно із Законом № 3633-IX. Тому треба надати вичерпну інформацію про себе та уточнити усі персональні дані в застосунку.

Також працівник обов'язково повинен перебувати на військовому обліку та не мати статусу розшуку. Це базові вимоги чинної редакції урядової постанови від 27 січня 2023 року (зі змінами від 1 вересня 2026 року). Юрист Юрій Айвазян також окремо наголосив, що час оновлення самого документа в застосунку свідчить лише про технічну синхронізацію програми. Реальна дата уточнення облікових даних фіксується виключно у повному електронному документі.

"Якщо під час першого входу до Резерв+ ви вже вводили або підтверджували актуальні персональні дані та вони були передані до реєстру, тоді вимога щодо уточнення вже виконана", — зазначає Айвазян.

Фізично відвідувати ТЦК та СП для цього не потрібно. Особливий порядок діє виключно для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Фахівця такої компанії можуть забронювати терміном до 45 календарних днів з моменту підписання трудового договору.

"Окремо існує спеціальний виняток для визначеної законом категорії підприємств оборонно-промислового комплексу. Працівника такого підприємства за встановлених законом умов можна забронювати до 45 календарних днів з дня укладення трудового договору навіть за відсутності уточнених даних, належного військово-облікового документа, перебування на військовому обліку або навіть за наявності розшуку. Таке бронювання надається не більше одного разу протягом календарного року. Це спеціальний порядок, а не загальне правило для будь-якого критично важливого підприємства", — зазначив Юрій Айвазян.

Новини.LIVE писали про те, що ТЦК та СП мають право підняти й перевірити документи з військового обліку на будь-якому підприємстві за всі роки роботи, а не тільки за останній. Проте, це не означає, що вони можуть надавати штрафи за всі роки порушення. Є чіткі строки, коли посадовців можна оштрафувати чи притягнути до відповідальності.

Тим часом звільнені з армії бійці нерідко бачать у застосунку "Резерв+" невірні дані. Інколи навіть за наявності паперового військового квитка з печаткою про списання програма продовжує показувати статус діючого військовозобов'язаного. Хоч, це і збій даних, ветеранам важливо змусити ТЦК виправити електронні записи.