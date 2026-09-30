Сроки рассмотрения заявления о штрафе в ТЦК: задержки в приложении «Резерв+»

Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Неуплаченный штраф за нарушение воинского учета или статус "в розыске" в приложении "Резерв+" не могут служить основанием для отказа в отсрочке от мобилизации. Аспиранты имеют право оформлять освобождение от призыва сразу после зачисления, не дожидаясь постановления от военкомата. Вместе с тем есть нюансы, касающиеся уплаты штрафа через это приложение.

Об этом сообщил юрист Евгений Корнийчук, передает Новини.LIVE.

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Задержки со штрафами в Резерв+

Украинские военнообязанные всё чаще сталкиваются с затягиванием процесса наложения штрафов за нарушение правил воинского учёта. Один из призывников пожаловался, что еще 18 сентября 2026 года подал через приложение "Резерв+" согласие на добровольную уплату штрафа, чтобы снять статус разыскиваемого перед поступлением в аспирантуру.

Однако по состоянию на 25 сентября постановление так и не поступило, а статус заявления "ожидает ответа" просто завис в системе. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны Украины, территориальные центры комплектования обязаны рассматривать такие обращения и выносить решения в течение трех дней.

На практике же мужчина не смог получить никакой помощи ни по горячей линии ТЦК, ни в службе поддержки самого приложения. Хотя университет всё же разрешил подать военно-учетный документ с записью о розыске, будущий аспирант опасается, что эта ситуация полностью заблокирует ему дальнейшее оформление законной отсрочки.

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Штраф и отсрочка — это совершенно разные процессы

Юрист Евгений Корнийчук пояснил, что наличие непогашенного административного взыскания или статус нарушителя не лишают гражданина права на освобождение от мобилизации. По его словам, статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет, что для аспирантов главным условием является подтверждение статуса обучающегося и правильная форма обучения.

Взыскание денег и предоставление отсрочки — это совершенно разные правоотношения, которые существуют отдельно друг от друга. Однако полученная отсрочка не снимает ответственности за предыдущие нарушения правил воинского учета, но и сами нарушения не лишают права на образовательные льготы.

Как действовать призывникам в случае игнорирования со стороны ТЦК

Чтобы заставить ТЦК и СП отреагировать на зависшее заявление, Евгений Корнийчук рекомендует направить в учреждение официальное письменное обращение. В документе следует указать дату подачи запроса через «Резерв+» и категорически потребовать немедленного рассмотрения дела и вынесения постановления в установленном порядке.

В то же время ждать эту квитанцию для оформления отсрочки категорически не нужно. Как только информация о зачислении в аспирантуру появится в базе ЕДЕБО и подтвердит статус соискателя образования, студент имеет полное право подавать запрос на освобождение от призыва.

Сделать это можно дистанционно, ведь министерство обороны включило аспирантов в перечень категорий, для которых доступно электронное оформление через "Резерв+". Если же представители ТЦК попытаются отказать в предоставлении отсрочки, аргументируя это исключительно неуплаченным штрафом, юрист советует потребовать письменное решение с указанием конкретной нормы закона.

Новини.LIVE ранее сообщали, что сам факт службы супруги в армии не дает мужу автоматической отсрочки. Исключением являются семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей: при таких условиях военнообязанный мужчина имеет законное право получить отсрочку или демобилизоваться, чтобы ребенок не остался без родительской опеки.

Если студент забрал документы после первого курса и поступил заново в другой университет, электронные базы нередко ошибочно отказывают в отсрочке. Но это незаконно в тех случаях, если диплом не был получен и правило последовательности образования не нарушено. Технический сбой можно успешно обжаловать и добиться получения отсрочки.