Терміни розгляду заяви на штраф у ТЦК: затримки в додатку Резерв+

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Несплачений штраф за порушення військового обліку чи статус розшуку в застосунку "Резерв+" не можуть стати причиною для відмови у відстрочці від мобілізації. Аспіранти мають право оформлювати звільнення від призову одразу після зарахування, не чекаючи на постанову від військкомату. Разом з тим є нюанси щодо сплати штрафу через цей застосунок.

Про це повідомив юрист Євген Корнійчук, передає Новини.LIVE.

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Затримки зі штрафами у Резерв+

Українські військовозобов'язані дедалі частіше стикаються із затягуванням процесу винесення штрафів за порушення правил військового обліку. Один із призовників поскаржився, що ще 18 вересня 2026 року подав через застосунок "Резерв+" згоду на добровільну сплату штрафу, аби зняти статус розшуку перед вступом до аспірантури.

Проте станом на 25 вересня постанова так і не надійшла, а статус заяви "очікує відповідь" просто завис у системі. За офіційними роз'ясненнями Міністерства оборони України, територіальні центри комплектування зобов'язані розглядати такі звернення та виносити рішення протягом трьох днів.

На практиці ж чоловік не зміг отримати жодної допомоги ані на гарячій лінії ТЦК, ані в службі підтримки самого застосунку. Хоча університет усе ж дозволив подати військово-обліковий документ із записом про розшук, майбутній аспірант побоюється, що ця ситуація повністю заблокує йому подальше оформлення законної відстрочки.

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Штраф і відстрочка — це абсолютно різні процеси

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що наявність непогашеного адміністративного стягнення чи статус порушника не позбавляють громадянина права на звільнення від мобілізації. За його словами, 23-тя стаття Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначає, що для аспірантів головною умовою є підтвердження статусу здобувача освіти та правильна форма навчання.

Стягнення грошей та надання відстрочки є абсолютно різними правовідносинами, які існують окремо. Але отримана відстрочка не прощає попередніх порушень правил військового обліку, але й самі порушення не блокують освітні пільги.

Як діяти призовникам у разі ігнорування з боку ТЦК

Щоб змусити ТЦК та СП відреагувати на завислу заяву, Євген Корнійчук рекомендує направити до установи офіційне письмове звернення. У документі слід вказати дату подачі запиту через "Резерв+" та категорично вимагати негайного розгляду справи і винесення постанови у встановленому порядку.

Водночас чекати на цю квитанцію для оформлення відстрочки категорично не потрібно. Щойно інформація про зарахування до аспірантури з'явиться в базі ЄДЕБО та підтвердить статус здобувача освіти, студент має повне право подавати запит на звільнення від призову.

Зробити це можна дистанційно, адже оборонне відомство додало аспірантів до переліку категорій, яким доступне електронне оформлення через "Резерв+". Якщо ж представники ТЦК спробують відмовити в наданні відстрочки, аргументуючи це виключно несплаченим штрафом, юрист радить вимагати письмове рішення із зазначенням конкретної норми закону.

Новини.LIVE інформували раніше, що сам факт служби дружини у війську не дає чоловікові автоматичної відстрочки. Винятком є родини, які виховують неповнолітніх дітей: за таких умов військовозобов'язаний чоловік має законне право отримати відстрочку або демобілізуватися, щоб дитина не залишалася без батьківської опіки.

Якщо студент забрав документи після першого курсу та вступив наново до іншого університету, електронні бази нерідко помилково відмовляють у відстрочці. Але це незаконно у тих випадках, якщо диплом не було отримано і правило послідовності освіти не порушене. Технічний збій в можна успішно оскаржити та домогтися отримання відстрочки.