Мужчина проверяет «Резерв+». Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Наличие отсрочки от мобилизации в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанный автоматически сможет выехать за границу. В период военного положения право на пересечение границы зависит от конкретного основания для отсрочки и дополнительных требований. Для отдельных категорий мужчин предусмотрены особые правила и перечень документов, без которых в выезде могут отказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Позволяет ли отсрочка выехать за границу

В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Информация об этом отображается в электронном военно-учетном документе. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Однако право на отсрочку и право на выезд за пределы Украины — не одно и то же. Законодательство предусматривает отдельные условия для пересечения государственной границы во время военного положения.

В частности, пункт 2-6 Правил пересечения государственной границы № 57 разрешает выезд военнообязанным, не подлежащим призыву во время мобилизации. В то же время у этой нормы есть исключения. Они касаются отдельных категорий граждан, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также лиц, на которых распространяются специальные ограничения других пунктов Правил.

Поэтому сама запись об отсрочке в "Резерв+" не является универсальным разрешением на выезд. Пограничники проверяют не только военно-учетный документ, но и основание, по которому мужчина планирует пересечь границу. Например, мужчины, содержащие троих или более детей в возрасте до 18 лет, при соблюдении установленных законом условий могут воспользоваться правом на выезд. Однако важно, чтобы основание для отсрочки было надлежащим образом подтверждено.

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Есть и дополнительное ограничение: право на отсрочку в связи с содержанием трёх или более детей не распространяется на мужчин, имеющих задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму платежей за три месяца.

Когда требуются дополнительные документы

Отдельные требования действуют для мужчин, выезжающих за границу в сопровождении людей с инвалидностью или лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Такие случаи регулирует пункт 2-1 Правил № 57. Например, мужчина, сопровождающий отца или мать с инвалидностью I или II группы, должен подтвердить родственные связи и инвалидность близкого человека. Кроме того, необходимо предоставить документы о совместном проживании или оказании ухода.

Факт ухода можно подтвердить соответствующим актом, выдаваемым уполномоченным органом местной власти. Также для пересечения границы могут понадобиться удостоверение или справка о получении компенсации, пособия или надбавки на уход.

Таким образом, если мужчина получил отсрочку в связи с наличием отца или матери с инвалидностью, это еще не означает, что он может самостоятельно выехать за границу. В общем случае он должен сопровождать близкого человека и иметь документы, предусмотренные правилами.

В то же время закон предусматривает возможность самостоятельного выезда сопровождающего лица без человека с инвалидностью. Для этого необходима справка о нахождении такого человека на консульском учете за рубежом. Также нужно иметь документы, подтверждающие право на сопровождение и соответствующее основание для выезда. Важно и то, что человек, выехавший за границу для сопровождения человека с инвалидностью, должен вернуться в Украину не позднее, чем вернется лицо, которое он сопровождал.

Другие правила действуют для мужчин, которые сами имеют инвалидность. Они могут пересекать границу на основании собственного статуса. Для этого необходимо предъявить удостоверение, пенсионное удостоверение или другой документ, предусмотренный законодательством, подтверждающий инвалидность.

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