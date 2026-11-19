Чоловік перевіряє Резерв+. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наявність відстрочки від мобілізації в застосунку "Резерв+" не означає, що військовозобов'язаний автоматично зможе виїхати за кордон. Під час воєнного стану право на перетин кордону залежить від конкретної підстави відстрочки та додаткових вимог. Для окремих категорій чоловіків передбачені особливі правила й перелік документів, без яких у виїзді можуть відмовити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чи дозволяє відстрочка виїхати за кордон

В Україні військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Інформація про неї відображається в електронному військово-обліковому документі. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Однак право на відстрочку та право на виїзд за межі України — не одне й те саме. Законодавство передбачає окремі умови для перетину державного кордону під час воєнного стану.

Зокрема, пункт 2-6 Правил перетинання державного кордону №57 дозволяє виїзд військовозобов'язаним, які не підлягають призову під час мобілізації. Водночас ця норма має винятки. Вони стосуються окремих категорій громадян, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також осіб, на яких поширюються спеціальні обмеження інших пунктів Правил.

Тому сам запис про відстрочку в "Резерв+" не є універсальним дозволом на виїзд. Прикордонники перевіряють не лише військово-обліковий документ, а й підставу, за якою чоловік планує перетнути кордон. Наприклад, чоловіки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років, за дотримання встановлених законом умов можуть скористатися правом на виїзд. Однак важливо, щоб підстава для відстрочки була належним чином підтверджена.

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Є й додаткове обмеження: право на відстрочку через утримання трьох або більше дітей не поширюється на чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці.

Коли потрібні додаткові документи

Окремі вимоги діють для чоловіків, які виїжджають за кордон у супроводі людей з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду. Такі випадки регулює пункт 2-1 Правил №57. Наприклад, чоловік, який супроводжує батька або матір з інвалідністю I чи II групи, повинен підтвердити родинні зв'язки та інвалідність близької людини. Крім цього, необхідно надати документи про спільне проживання або здійснення догляду.

Факт догляду можна підтвердити відповідним актом, який видає уповноважений орган місцевої влади. Також для перетину кордону можуть знадобитися посвідчення або довідка про отримання компенсації, допомоги чи надбавки на догляд.

Отже, якщо чоловік отримав відстрочку через наявність батька або матері з інвалідністю, це ще не означає, що він може самостійно виїхати за кордон. У загальному випадку він повинен супроводжувати близьку людину та мати документи, передбачені правилами.

Водночас закон передбачає можливість самостійного виїзду супроводжуючої особи без людини з інвалідністю. Для цього необхідна довідка про перебування такої людини на консульському обліку за кордоном. Також потрібно мати документи, які підтверджують право на супровід і відповідну підставу для виїзду. Важливо й те, що чоловік, який виїхав за кордон для супроводу людини з інвалідністю, повинен повернутися в Україну не пізніше, ніж повернеться особа, яку він супроводжував.

Інші правила діють для чоловіків, які самі мають інвалідність. Вони можуть перетинати кордон на підставі власного статусу. Для цього необхідно пред'явити посвідчення, пенсійне посвідчення або інший документ, передбачений законодавством, який підтверджує інвалідність.

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