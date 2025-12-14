Отсрочка от мобилизации - можно ли оформить отсрочку во время СОЧ

Задержанный военнослужащий. Фото: ukr.radio

Если у военнослужащего ВСУ во время пребывания на СОЧ появилось основание для увольнения с военной службы и дальнейшей отсрочки от мобилизации, это не означает, что он может не возвращаться в Вооруженные силы Украины. Иначе его ждет уголовная ответственность за СОЧ, несмотря на все основания для увольнения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Надо ли возвращаться на службу с СОЧ

Часть военнослужащих ВСУ, как из воинских частей, так и из учебных центров, осуществляет СОЧ — самовольное оставление части.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью получения отсрочки от мобилизации или основания для увольнения из армии в период пребывания в СОЧ — в частности, оформление ухода за матерью с инвалидностью соответствующей группы или женитьбы с женщиной с соответствующей инвалидностью.

Гражданин уточнил, можно ли оформить это право, не возвращаясь в ряды ВСУ.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, объяснил, что это невозможно.

"Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно восстанавливаться на службе", — подчеркнул юрист.

Как уволиться после СОЧ

Только после этого, обновившись в рядах ВСУ, можно начинать процесс увольнения, если на это появилось законное основание.

"Для того, чтобы уволиться с военной службы — нужно подать рапорт командиру и приложить необходимые документы", — отметил Дерий.

Поэтому обойтись без возвращения в Вооруженные силы, даже при наличии оснований для увольнения/отсрочки, у военных, которые совершили СОЧ, не получится.

