Відстрочка від мобілізації - чи можна оформити відстрочку під час СЗЧ

Якщо у військовослужбовця ЗСУ під час перебування на СЗЧ з’явилася підстава для звільнення з військової служби та подальшої відстрочки від мобілізації, це не означає, що він може не повертатися до Збройних сил України. Інакше на нього чекає кримінальна відповідальність за СЗЧ, попри усі підстави для звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи треба повертатися на службу із СЗЧ

Частина військовослужбовців ЗСУ, як із військових частин, так і з навчальних центрів, здійснює СЗЧ — самовільне залишення частини.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю отримання відстрочки від мобілізаціїї чи підстави для звільнення з армії у період перебування у СЗЧ — зокрема, оформлення догляду за матір’ю з інвалідністю відповідної групи чи одруження із жінкою з відповідною інвалідністю.

Громадянин уточнив, чи можна оформити це право, не повертаючись до лав ЗСУ.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що це неможливо.

"Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно поновлюватись на службі", — підкреслив юрист.

Як звільнитися після СЗЧ

Тільки після цього, оновившись у лавах ЗСУ, можна розпочинати процес звільнення, якщо на це з’явилася законна підстава.

"Для того, щоб звільнитись з військової служби — потрібно подати рапорт командиру та прикласти необхідні документи", — зазначив Дерій.

Тож обійтись без повернення до Збройних сил, навіть за наявності підстав для звільнення / відстрочки, у військових, які здійснили СЗЧ, не вийде.

